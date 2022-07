Ibai Llanos es uno de los streamers más reconocidos de internet. El vasco ha creado su fama gracias a los videos en directo que realiza desde Twitch, compartiendo sus videojuegos favoritos.



Desde el 2014, Ibai empezó a difundir su contenido y desde entonces solo ha crecido su éxito. En el 2021 le realizó la primera entrevista a Lionel Messi como jugador del PSG y la transmitió en su canal.



En junio del año pasado, tenía siete millones de seguidores en Twitch y seis en Instagram. Esos números han sumado casi dos millones más en menos de un año. El español sigue aumentando su popularidad.



A pesar de lo bien que le ha ido en la plataforma de videos en vivo, Ibai sorprendió a sus fanáticos hace unos días cuando expresó que quiere irse a Youtube. Incluso dijo que este sería su último año transmitiendo desde la orilla de Twitch.



"Tenemos que irnos a 'streamear' a YouTube, chicos. No es coña. Es que tenemos que irnos a 'streamear' a YouTube, chavales. Yo creo que este año es mi último en Twitch, de verdad" manifestó el español.



El tema no se quedó allí y el streamer agregó que su equipo de trabajo apoya la idea y le están insistiendo para que realice el cambio.



"Nos tenemos que ir. Mi editor me ha dicho que sí. Mi editor tiene ganas de ir a YouTube, no sé por qué. Porque creo que los directos se quedan subidos ahí” señaló.



Aunque el influenciador no explicó las razones para querer marcharse de Twitch, algunos creen que se debe a la reducción de ganancias para los creadores de contenido en la plataforma. Hace poco también bajó el precio de las suscripciones, un problema que ya han denunciado otros streamers.



La Velada del Año

Hace unas semanas se realizó este evento, organizado por Ibai, que confirmó por qué es uno de los influenciadores de este tipo más grandes del mundo. El acontecimiento reunió a algunos de los streamers más populares de Hispanoamérica.



Se trata de un juego de boxeo entre famosos creadores de contenido. El de este año, en su segunda edición, se realizó en el Pabellón Olímpico de Badalona, en Barcelona. La peculiar pelea logró un récord: la retransmisión en directo más vista en la historia de Twitch con más de 3,3 millones de espectadores.

