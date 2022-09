Hace tan sólo unos meses que el streamer y presentador de deportes electrónicos Ibai Llanos dio a conocer una preocupante noticia a todos sus seguidores: desde hace algunos años padece una grave enfermedad que lo llevó a perder el 90 por ciento de la vista en el ojo izquierdo.

“Sí sé que por el ojo izquierdo veo sólo un 10 por ciento, mientras que por el derecho estoy al cien por cien”, comentó en directo hace algunos meses a la exigente audiencia que, en ocasiones, no le perdona que se le escapen detalles en juegos como ‘Minecraft’.

(Lea también: ¿Ibai Llanos se va de Twitch? Estas serían sus razones).

“No es que necesite gafas ni nada de eso, es algo neurológico para lo que los especialistas no encuentran ahora mismo explicación”, ha aclarado el streamer, en repetidas ocasiones, a través de Twitch.

Si bien ha sido un tema bastante abordado por Llanos, sus últimas declaraciones han dejado más que preocupados a los 11 millones de seguidores que posee en la plataforma de transmisiones en vivo -de hecho, su popularidad lo ha hecho merecedor del cuarto puesto global de los canales con más seguidores en Twitch-.

“Ahora mismo estoy en un problema, no me han podido descartar que me quede ciego. Es un problema bastante serio que estoy tratando”, comentó al tiempo que dejó en claro que no es un asunto sobre el cual bromear, pues no sólo está generando repercusiones en su desempeño como jugador de videojuegos, sino que también está afectando labores de su día a día.

(Siga leyendo: Ibai Llanos revela cómo está su amigo Gerard Piqué durante el divorcio).

“Cuando digo que no veo de un ojo es real, no es por hacer la gracia. Es triste (...). No me mola -algo que gusta mucho-, es un problema de verdad”, aclaró respecto a los comentarios que cuestionan sus técnicas y habilidades de juego. Y agregó que: “A la hora de jugar videojuegos me afecta, pero también me afecta a la hora de leer, por ejemplo (...) No es una excusa, yo no tengo vergüenza de ser malo en los videojuegos”.

Desde una enfermedad hereditaria hasta secuelas de un herpes en el ojo, son tan misteriosas como variadas las causas que el youtuber ha afirmado podrían estar asociadas a su condición de salud. No obstante, pese a los innumerables exámenes que se ha realizado, tanto el streamer español como los expertos aún poseen más preguntas que respuestas. “Me queda todavía una última prueba más y no saben ni siquiera qué problema tengo”, anunció recientemente Llanos en la plataforma de transmisiones en vivo.

(De interés: Ibai Llanos ofrece trabajo con un sueldo de casi 10 millones de pesos).

Esta no ha sido la única oportunidad en la que el streamer se ha referido a los alcances que podría llegar a tener la enfermedad que, se teme, puede llegar a ser degenerativa. “Una de las grandes posibilidades es que esto sea degenerativo. Esto significa que con el tiempo puedo perder la vista del ojo derecho. Y esto significaría quedarme prácticamente ciego”, manifestó ante la cámara Llanos hace algunos meses.

Más noticias

Mujer viaja de Los Ángeles a Seoul para romper 'candado de amor' tras ruptura

Familia decoró su casa al estilo de ‘Stranger Things’

Mara Cifuentes habló sobre su salud mental: 'Me sentía como un zombie’

'Juanpis González' opinó sobre llegada en caballo al Congreso de senador Barrera

Los consejos de ‘La Liendra’ a sus seguidores para ganar dinero

Tendencias EL TIEMPO