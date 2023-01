Shakira y el productor argentino Bizarrap están listos para arrasar este miércoles en todas las plataformas musicales con la Music Session #53, la cual promete ser un éxito por las posibles referencias que tendría hacia Piqué, el ex de la barranquillera.



Hay que tener en cuenta que Bizarrap, quien graba a los artistas desde su estudio, es muy conocido por incluir las llamadas "tiraderas" en sus trabajos musicales, como la que hizo junto a Residente, en la cual el puertorriqueño arremetió contra J Balvin.



Aunque el anuncio de la colaboración musical entre ambos artistas enloqueció de emoción a sus fanáticos y hasta a celebridades como Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi; Wanda Nara, y futbolistas como el 'Kun' Agüero, Paulo Dybala, entre muchos otros que se han mostrado expectantes, el entorno del exfutbolista de Barcelona no estaría de acuerdo con esta canción.



Parte de la letra de esta creación musical se habría filtrado horas antes del estreno y reflejaría el porqué Piqué y sus allegados no estarían muy contentos: “A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, sería la letra.



La reacción de Ibai Llanos

El reconocido 'streamer' Ibai Llanos es uno de los más íntimos amigos de Gerard Piqué, quien no pudo contener su opinión y escribió en su cuenta en Twitter: "A mí no me apetece meterme en polémicas pero creo que esto sobraba y mucho".



Sin embargo, todo se trataría de una burla, pues al abrir el tuit que citó Ibai y reproducir el video, que según el tuit es la filtración de la canción, lo que se pueden escuchar son gemidos en lugar de la pieza musical. Una broma común que suele hacerse en las redes sociales.



El 'streamer' se refirió al tema en Twitter. Foto: Twitter

A pesar de eso, el 'streamer' español se mostró dispuesto a dar su opinión esta noche a través de una transmisión en vivo sobre la nueva canción de Shakira y Bizarrap, pues en otro tuit citó el anuncio que hizo el productor argentino de su Music Session #53 con la barranquillera como invitada especial y escribió: "Habrá que reaccionar en directo".