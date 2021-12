El creador de contenido Ibai Llanos, oriundo de España, está ofreciendo un empleo de especialista en Comunicación Audiovisual para su nuevo proyecto con el jugador Gerard Piqué.



Según el portal ‘InfoJobs’, el trabajo tiene un sueldo estimado de entre 2.100 y 2.400 euros al mes, es decir, entre 9 y 10.5 millones de pesos colombianos.

La persona que aplique al cargo no solo recibirá la cuantiosa suma, sino que también tendrá la posibilidad de trabajar con una de las figuras más reconocidas en el mundo de los e-sports.



De hecho, Ibai Llanos es un streamer, presentador y narrador español. Cuenta con más de 8 millones de seguidores en Twitch y se ha posicionado con su canal en el top 10 con más admiradores a nivel global.



La vacante

Inicialmente la oferta laboral es por tres meses. No obstante, Ibai hace la aclaración de que existen muchas posibilidades de que la persona se quede trabajando con el equipo oficial.

Además, el contrato será con jornada indiferente. Es decir, que la persona seleccionada no tendrá horarios.



De hecho, el influenciador publicó que lo que se espera es la entrega oportuna de los resultados: “Con nosotros trabajarás por proyectos. No hay un horario fijo. De ti esperamos que nos entregues a tiempo los materiales que vayamos pidiendo. Haremos todo lo posible para que el trabajo te motive y te sientas parte del proyecto”.



Otra de las grandes ventajas que trae la vacante es que el seleccionado trabajará desde casa, por lo que no hay límites para no aplicar.

Requisitos para aplicar a la vacante

La oferta laboral no tiene como requerimiento alguna experiencia. Sin embargo, la persona que aplique al cargo debe tener conocimientos en Photoshop, Twitch, YouTube, Creatividad, Final Cut y Premiere.



Además, Ibai Llanos especificó que la vacante es para alguien que trabaja en equipo y a la cual le gusta el mundo del Twitch y los e-sports.

¿Cómo participar de la convocatoria?

Ingrese a la página de InfoJobs, ponga el nombre del influenciador en el buscador y de clic sobre la oferta que dice ‘Especialista en Comunicación Audiovisual para el equipo de e-sports de Ibai’.

Lea los requerimientos y seleccione la opción de 'Inscribirse a esta oferta'.



Registre su cuenta y de no tenerla cree una. Actualice su hoja de vida y adjunte un portafolio en el que dé cuenta de su estilo de trabajo, si lo tiene.



La elección la realizará Ibai Llanos personalmente.



“Yo mismo seleccionaré a mi nuevo/a Técnico/a de Comunicación Audiovisual. ¡Lo presentaré en mi canal de Twitch y asistirá a la presentación del equipo de e-sports!”, publicó el influenciador.

