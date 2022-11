"Hace semanas y meses que mucha gente habla de mí. Hasta ahora no dije nada. Pero ahora seré yo quien les hable de mí", fueron las palabras con las que el futbolista y expareja de Shakira, Gerard Piqué, rompió su silencio y anunció una decisión que muy pocos se esperaban. Se retira del Barcelona.

"Hace veinticinco años que llegué al Barcelona. Me fui y volví. El fútbol me lo ha dado todo. El Barcelona me lo ha dado todo. (...) Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culé más, animaré al equipo. Quiero decirles que es el momento de cerrar el ciclo. Siempre he dicho que después del Barcelona no hay otro equipo y así será", sentenció.

(Le puede interesar: Piqué se retira del Barcelona y del fútbol profesional tras separarse de Shakira).

Aunque sus palabras han sido interpretadas como su retiro definitivo del fútbol profesional, el jugador hace parte de la prelista de España para el Mundial de Catar. Así que lo único que queda para sus fans es queda esperar.

Sabes que soy más del Madrid que el Bernabéu pero todo lo que hemos conseguido en este año y medio ha sido surrealista FACEBOOK

TWITTER

Al respecto, el streamer y youtuber español Ibai Llanos, quien mantiene una relación muy estrecha con el futbolista del Barcelona, respondió con un mensaje sumamente sentido a su amigo, calificándolo de leyenda.

"Subo pocas cosas por aquí pero creo que nunca te había dicho nada bonito. Te retiras después de cumplir lo que dijiste, siendo uno de los mejores centrales de la historia y como una absoluta leyenda", escribió en una publicación de Instagram.

(No deje de leer: Piqué: desconcertante decisión que tomaría Clara Chía tras anunciar su retiro).

(Le recomendamos leer: ¿Piqué, un monstruo? Inédito 'susto' en el carro de Shakira que despierta burlas).

Recalcó que, a pesar de que tienen "sus diferencias", aprecia todo lo que le ha enseñado: "Eres y serás siempre historia del fútbol español y del Barça. Ahora a disfrutar de tu nueva vida. Se vienen cositas. No te vuelvo a decirte nada bonito en mi pu(...) vida, Gerard Piqué".

Más noticias en EL TIEMPO

Gigi Dior, la actriz de cine para adultos que fue demandada por Christian Dior

Trump volvería a ser candidato en 2024: 'Probablemente lo haré de nuevo'

Adolescente fingió tener explosivos en su cuerpo para huir después de un robo

Tendencias EL TIEMPO