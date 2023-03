El 'streamer' español Ibai Llanos se sumó a quienes mostraron en redes sociales su gusto por el nuevo tema de Shakira y Karol G, en el que tocan temas de despecho que a las dos las conmovieron en los últimos meses.

La canción, titulada 'TQG' (Te Quedé Grande), fue lanzada en los últimos días por las colombianas, quienes colaboraron en este tema de despecho y "empoderamiento" femenino, según la reguetonera.



De hecho, 'TQG' pertenece al reciente nuevo álbum de la paisa, 'Mañana será bonito', en el que quiso tener a la intérprete de 'Waka Waka' como coprotagonista.



Ibai Llanos, quien comparte asiento con el exesposo de Shakira —Gerard Piqué— en la 'Kings League', la liga de fútbol que crearon juntos, no ha estado lejos de las polémicas por los temas que la barranquillera ha lanzado alrededor de esta separación amorosa.



De hecho, a través de sus canales de YouTube y Twitch, donde es uno de los creadores más grandes, comenta sobre estos temas sin pena alguna.



En esta ocasión, Llanos no solo comentó sobre la canción de 'La Bichota' y Shakira, sino que la cantó 'a grito herido', justo como los seguidores de las artistas lo están haciendo ahora.

Así se dejó ver en un video publicado por él mismo en su cuenta de TikTok, donde subió un clip de un 'stream' suyo escuchando el tema, que ha sido todo un 'hit'.



Aunque no se sabe aún la canción completa, en medio de tarareos y frases entendibles, el español hizo público su gusto por el tema, que al momento del video contaba con 130 millones de reproducciones.



Por último, el 'streamer' aseguró que aunque no ha hecho un video reaccionando directamente al video y letra del sencillo, no ha dejado de escucharlo desde que fue estrenado.



Llanos publicó el video acompañado de la siguiente descripción: "Karol G y Shakira solo sacan temazos".



REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

