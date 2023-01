Ibai Llanos cuenta con más de 10 millones de suscriptores en su canal de YouTube gracias a su talento y carisma, además de su astucia para manejarse el mundo de las redes sociales. Es conocido ampliamente por su actitud ‘bonachona’ ante las polémicas, cuestión que lo ha salvado de ser cancelado -abucheado masivamente en redes sociales-, como no es el caso de la mayoría de streamers de España.

Precisamente en estos días llamó la atención en Internet porque, a través de un video compartido en Twitter, se mostró cantando a todo pulmón la 'BZRP Music Sessions #53', canción que Shakira le dedicó a su amigo Gerard Piqué.

“Una loba como yo no está pa tipos como tú”, se le pudo ver y oír corear en una fiesta de México, lugar donde le fue entregado el premio al mejor streamer del año en los premios Esland 2023, un evento organizado para celebrar el trabajo de los creadores de contenido de habla hispana en todo el mundo.

El video, que fue compartido por Llanos el pasado 29 de enero, ha tenido más de tres millones de reproducciones en la red social. En la descripción del tuit el español escribió: “¡Vivan las noches de México lindo!”.

Esto fue sorprendente para los internautas, ya que el exfutbolista y el youtuber son dos grandes amigos y compañeros de trabajo, pues hacen parte de 'Kings League', una liga de fútbol en la que 12 influencers y exjugadores profesionales de diferentes países encabezarán a sus respectivos equipos y tendrán que competir entre ellos para ganar la copa. Algunos de ellos son Juan Guarnizo, Adrián Contreras y Rivers.

Sin embargo, algunos de los fanáticos demostraron su apoyo al streamer por medio de los comentarios: “Yo amo a este tipo”, “Me encanta este video”, entre otros. No obstante, otros usuarios lo criticaron y escribieron: “Con amigos así, para que enemigos”, “Vas a perder seguidores” y “ Ojalá que Piqué no vaya a México”.

Vivan las noches de México lindo. https://t.co/fCCSFKylts — Ibai (@IbaiLlanos) January 29, 2023

No obstante, esta no fue la primera vez que Ibai cantó la canción de Shakira. A principios de este mes el español publicó un video en su cuenta de YouTube en el cual reaccionó a la ‘tiraera’ de la colombiana a Piqué, mostrándose sumamente sorprendido por lo directas que eran las referencias sobre su amigo y sobre su actual pareja, Clara Chía.



El video tuvo más de 678 mil reproducciones y 21 mil comentarios, entre los cuales resalta el apoyo de los latinos hacia Shakira: “Esta mujer no tiene competencia. Es la leyenda latina viva”, “Shakira es una estrella, su carrera y evolución durante estos años lo demuestran” y “Shakira es una mujer muy inteligente, más clara no pudo ser”.

