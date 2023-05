El popular streamer español Ibai Llanos, organiza 'La velada del año III', un evento deportivo que se considera el más importante en el mundo del streaming.

Cada año, el evento reúne a reconocidos creadores de contenido del mundo digital, al igual que a otros famosos que se enfrentan en una serie de combates de boxeo transmitidos a través de su canal de Twitch y contará con la colaboración de David Broncano como comentarista invitado.

En 2022, durante la batalla épica entre Arigameplays y Paracetamor, la mexicana resultó triunfadora al igual que Carola contra Epursito, quien fue el primero en ganar.

Artistas que se presentarán este año

A través de su cuenta de Instagram, Ibai reveló la alineación de artistas que se presentarán en la velada de este año, con grandes novedades incluido el colombiano Feid y el puertorriqueño Ozuna.

Feid, también conocido como Ferxxo, es un reggaetonero paisa que se ha hecho muy popular en la música urbana gracias a sus últimos lanzamientos.



Tanto Feid como Ozuna, hacen parte de la nueva camada de reggaetoneros que están redefiniendo el género y que han ganado una particular popularidad en los últimos años.

Adicionalmente, varios artistas tanto españoles como latinos han sido confirmados, entre los que encontramos a Quevedo, María Becerra, Rosario Flores y Estopa.

Los participantes

De acuerdo con la lista completa que dio a conocer Ibai, estas son las personalidades del mundo digital que formarán parte del evento:



-Ampeter vs Papi Gavi.



-River vs La Rivers.



-Luzu vs Fernanfloo.



-Shelao vs Viruzz.



-Amouranth vs Mayichi.



-Germán Garmendia vs Coscu.

¿Cuándo y dónde?

El evento se celebrará el 1 de julio, y se producirá en el Cívitas Metropolitano de la ciudad de Madrid. No obstante, para la comunidad global habrá una transmisión especial en el canal de Ibai Llanos en Twitch para que no se pierda este icónico suceso.

Luego del anuncio de los artistas, Ibai confirmó que en menos de una hora las entradas al evento se habían agotado.

“Hemos hecho sold out de un evento de 60.000 entradas en una hora. Qué absoluta barbaridad. Intentaremos estar a la altura”, expresó el yotuber a través de su red social de Twitter.

Hemos hecho sold out de un evento de 60.000 entradas en una hora.



Qué absoluta barbaridad. Intentaremos estar a la altura. — Ibai (@IbaiLlanos) May 4, 2023

