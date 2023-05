La 21ª temporada de 'American Idol' ha llegado a su fin y ha coronado a un nuevo campeón. Iam Tongi, un talentoso adolescente, se ha alzado como el ganador de esta edición del famoso programa de talentos.



Su audición se hizo viral y desde entonces ha cautivado a la audiencia con su increíble voz y emocionantes actuaciones.



(Siga leyendo: Cantantes que salieron de un reality show).

La audición de Iam Tongi para "American Idol" fue un fenómeno en las redes sociales. Hace tres meses, el video de su audición se publicó en YouTube y ha acumulado más de 16 millones de visitas.



En ese momento, Tongi, de 18 años y oriundo de Hawái, interpretó 'Monsters' de James Blunt y dedicó su actuación a su padre, quien lamentablemente falleció unos meses antes de la audición.



El impacto de su actuación fue tal que la canción alcanzó la cima de las listas de iTunes, según informó 'The Kent Reporter'.

Con lágrimas en los ojos, Tongi reveló a los jueces de 'Idol' que su padre fue su inspiración para dedicarse a la música. Su emotiva interpretación conmovió tanto a los jueces Lionel Richie y Luke Bryan que no pudieron contener las lágrimas.



Katy Perry elogió a Tongi diciendo: "Has tocado un nervio, y eso es lo que hacen los grandes narradores, eso es lo que hacen los grandes artistas, y tu voz es sencillamente magnífica".



Luke Bryan expresó su admiración por el talento del joven cantante y le dijo: "No puedo soportar que se te rompa el corazón por lo de tu padre. Solo verte echando de menos a tu padre es una [...]. Dios, tío, tienes una gran voz, lo has hecho todo perfecto y te quiero". Lionel Richie agregó: "Llevas esto al mundo y vas a fracturar algunas almas".



(Lea también: Ganador de Latin American Idol graba en Colombia).



Después de su exitosa audición, Iam Tongi reveló en una entrevista con los productores del programa que él y su padre se unieron a través de la música y que él había deseado durante mucho tiempo que se presentara al programa.



Tongi había intentado ingresar a la competencia anteriormente sin éxito, pero su padre siempre lo animó a seguir trabajando en su música. Aunque ya no está físicamente presente, el cantante siente que su espíritu lo acompaña a través de su música.

(Le puede interesar: Latin Grammy: ¿cuánto se ganan los cantantes premiados?).

Durante su paso por 'American Idol', Tongi ha demostrado su talento interpretando una variedad de canciones, desde clásicos hasta éxitos contemporáneos. Canciones como 'Father and Son' de Cat Steven, 'Bring it On Home to Me' de Sam Cooke y 'Sound of Silence' de Simon and Garfunkel han sido aclamadas por los jueces y el público.



Recientemente, Iam Tongi lanzó su último sencillo, 'I'll Be Seeing You', mostrando su versatilidad y su capacidad para conectar emocionalmente con el público.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Jamie Foxx y su hija Corinne serán presentadores del concurso musical 'We Are Family'.

Él es el modelo colombo-venezolano que ganó el concurso del 'youtuber' MrBeast.

‘La Descarga’: emotivo himno desató más de un conflicto entre los participantes.