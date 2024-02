IA es usada para recrear las voces de los seres queridos fallecidos

La Inteligencia artificial para algunos está sobrepasando ciertos límites, puesto que algunas plataformas pueden recrear imágenes hablando e incluso la voz específica de una persona que ya falleció.



Una empresa de tecnología que se especializa en ayudar a las personas a seguir su duelo, creó una herramienta para volver a escuchar la voz de quien fallece.



Esto ya se ha aplicado en juegos de video, en donde se recreó la voz del fallecido actor Miogost Reczek quien murió en 2021, para no acudir a otra persona.

Su voz fue simulada en la expansión Phantom Liberty y fue incluida en el juego Cyberpunk 2077, de la desarrolladora de videojuegos polaca CD Projekt.



Otra startup de la tecnología llamada 'HereAfterAI' está buscando devolver a la vida a familiares de personas que ya no están en este mundo.



Para alcanzarlo, utiliza grabaciones de personas que ya fallecieron, las guarda en una base de datos, para luego generar conversaciones.



En el portal oficial de la IA registra: "HereAfter es una aplicación que le permite preservar recuerdos significativos sobre su vida y compartirlos interactivamente con las personas que ama".



Sin embargo, hay varios detractores de esto, puesto que se puede cruzar una delgada línea ética, además de que algunos creen que esto no permite a los familiares no hacer su duelo adecuadamente.

Hace algunos días, en el programa de entretenimiento ‘El Hormiguero’, se recreó precisamente la voz de un familiar desaparecido de algunas personas, lo que los emocionó hasta las lágrimas.



“Hace mucho que no hablamos, me has echado de menos”, son las palabras de un hombre que saluda a una joven que se la observa emocionada.



La publicación de esa parte del magacín en TikTok tiene varios comentarios de esta práctica, como por ejemplo: “A mí me encantaría tuve un novio que falleció en un incendio en Puembo en Ecuador, él era bombero”, “me gustaría poder hacer esto, con mis hermanos y mi madre, ya que hace 3 meses que nos falta mi padre”, “Sirve para liberar la tristeza retenida, buen ejercicio”.



Por otra parte, también hay quienes manifiestan no estar de acuerdo con esto, pues: “Esto no está bien, no son tus seres queridos, Es mejor pagarle a un profesional que te ayude a sanar que por una mentira”, “Hay límites que la IA no debe cruzar, como por ejemplo esta”, “¿Soy el único que piensa que a nivel psicológico esto puede pasarte factura?”, entre otros.

