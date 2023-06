Las IA cada vez más retumban en la actualidad humana, pues su invención ha sido una de las más importantes en los últimos años, ya que por su versatilidad ha impresionado a más de una persona.



Se tiene entendido que esta nueva tecnología puede ayudar al humano en varios aspectos, pero también han sido utilizada para poder recrear escenarios inimaginables.

Varios de ellos se han podido ver en la popular red social de TikTok, por el hecho de que los usuarios suben sus peticiones o recreaciones para hacerlas populares, y de algún modo hacen sentir emociones a los cibernautas.

Gracias a la inteligencia Artificial se ha podido ver imágenes y hechos, no verídicos, bastante llamativos. Foto: iStock

(Tenemos para usted: 'No deberían tenerle miedo a la IA': tres áreas en las que ya mejora nuestras vidas ).

Es por esto, que en el mes de junio del presente año se ha hecho popular un video en el que se puede escuchar al difunto cantante ‘Canserbero’ interpretar un género diferente de los que ya se le conocía.



La cuenta llamada ‘@c4n5rbero’ fue una de las que publicó este escenario tan llamativo. En este cortometraje se puede escuchar una voz muy similar a la del artista venezolano cantando una de las canciones más populares del género de la salsa, llamada ‘La noche más linda del mundo’.



“Y yo llegué a tu casa temblando de miedo y te pedí el perdón que yo nunca concedo,

te confesé que no conseguí reemplazarte y te dejé en tu alcoba después de besarte. Tus besos eran soles, mis manos puñales tu sonrisa y la mía se dijeron "te quiero" y brotaron las frases poco tradicionales, en una mujer libre y un hombre soltero y esa fue la noche más linda del Mundo, Aunque nos durara tan solo un segundo”, esta es una parte de la letra que canta en el video el difunto rapero.

(Siga leyendo: Día del Padre 2023: estos son los regalos que le podría obsequiar, según ChatGPT).

Ha causado tal impacto, que el clip en tan solo unos días ha podido lograr 2,8 millones de reproducciones, y una cifra cercana a los 300 mil 'likes'. Además, en los comentarios de la misma publicación, la figura del artista venezolano no para de ser aclamada y querida por todos los usuarios de esta red social.





“Si amaba esa parte de esa canción. Ahora la amo más”, “Mis oídos han sido bendecidos”, “Simplemente mis oídos han sido bendecidos”, “Ya por favor no me hagan sufrir, se imaginan los temazos”, son algunos de los comentarios más destacados del TikTok expuesto.



(Le puede interesar: ¿Nueva canción de The Beatles a la vista? Inteligencia artificial crea la voz de Lennon).



No obstante, los internautas también comentan que la voz que interpreta esta canción es muy similar a la del personaje de anime ‘Goku’. Hecho que ha causado bastante gracia en esta plataforma.

Final de competencia de raperos freestyle en Bogotá

