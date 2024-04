Hurones: cuidados básicos cuando adopta estos animales como mascota

Si no quiere tener alguna de las mascotas convencionales como los perros, los gatos o alguna ave, es probable que esté investigando sobre los diferentes animales que puede cuidar en su casa para tener un poco de compañía y darle los cuidados necesarios.

Por esto se recomienda que acuda a un experto que analice cuál sería su animal doméstico ideal, para que le dé la información sobre algún sitio legal y especializado que le ayude a conseguir a ese mejor amigo que anhela.

Entre los animales poco convencionales que podría cuidar en su vivienda, están los hurones, para los cuales en Colombia se requieren de ciertos registros exigidos y rectificados por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) como el registro del establecimiento de origen del animal, la solicitud del Documento Zoosanitario para Importación (DZI), entre otros.

¿Qué cuidados requiere un hurón?



Después de hacer el debido procedimiento para tener un hurón en su hogar, debe asegurarse de darle un espacio adecuado en el que pueda estar cómodo y a salvo de cualquier peligro, puesto que estos animales tienen el mayor índice de mortalidad accidental, de acuerdo con ‘Experto Animal’.

Debido al punto anterior, debe contar con un veterinario especializado, puesto que al adoptarlo se le deben aplicar ciertas vacunas para que no presente un déficit vitamínico o alimenticio. Además, debe consultar cuál es el proceso para poder castrar al hurón.

Tenga en cuenta que la alimentación de los hurones es diferente a la de un perro o gato, puesto que es muy específica y si no se compra en lugares especializados puede provocarle problemas renales o hepáticos, puesto que su dieta debe estar dividida en dos, según ‘Agronegocios’.

El 40% de su alimentación debe basarse en el concentrado y el otro 60% de su dieta debe ser proteína animal como carne de pollo o carne de res, cocinada, esto porque los alimentos procesados no son suficientes para mantener su salud.

No se recomienda que le dé frutas a su hurón, debido a que estos animales no procesan bien la fibra y por consiguiente, no tendrán una buen absorción de los nutrientes que estas poseen, ya que por naturaleza son carnívoros.

Es importante que compre una jaula lo suficientemente grande para que el animal pueda moverse, pues esto evitará que su casa tenga un olor desagradable. Para su limpieza no utilice detergentes con olores y puede educarlo para que haga sus necesidades en arena para gato, de acuerdo con ‘Experto Animal’.

