'Hay José Ordóñez para rato', dice el humorista tras accidente

En un video compartido en sus redes sociales, en donde aparece con un cabestrillo en uno de sus brazos y una pequeña venda en su cabeza, el humorista José Ordóñez compartió con sus seguidores que sufrió un accidente casero este miércoles. Con el humor que lo caracteriza, aseguró que va a grabar un manual de cómo usar una escalera, a la que culpó de su percance.

El comediante, reconocido por presentar el programa de humor ‘Ordóñese de la risa’, se cayó de una escalera mientras trataba de subir al altillo de su casa. “Me rompí la cabeza, caí de espaldas, también me dañé la muñeca, vamos a ver si tienen que operarla”, aseguró Ordóñez en un video que compartió con sus más de veinte mil seguidores en Instagram.



Afortunadamente, el accidente no pasó a mayores y ya se encuentra nuevamente en su casa tras practicarse los exámenes médicos correspondientes. “Creo que todavía van a tener José Ordóñez para mucho rato”, dijo. Además, agradeció a las personas que estuvieron pendientes de su salud y le enviaron mensajes de aliento.



“Es bueno tener uno amigos que oran y le regalan a uno sus buenos deseos y dicen:-por favor Señor no dejes al Atlético Bucaramanga sin un hincha menos”-equipo del cual es hincha ferviente- continúa el video en el que logra sacarle una sonrisa a sus fanáticos, incluso en situaciones adversas como su accidente doméstico.



“Voy a estar convaleciente, unos días mal de la cabeza, pero yo mal de la cabeza siempre he estado”, asegura entre risas. Asimismo, aseguró que a pesar de que pensaba que su herida en esta parte de su cuerpo era muy grande, tan solo tiene 4 centímetros, en donde le tuvieron que coger varios puntos.



El humorista es reconocido a nivel nacional e internacional por batir varios récords contando chistes por varias horas sin parar. El bumangués comenzó su carrera en el programa ‘Sábados felices’ pero sin duda la producción más recordada por los colombianos es ‘Ordóñese de la risa’, la cual inició en 1995.



Hoy en día comparte sus chistes y comentarios jocosos a través de su canal de YouTube, así como sus redes sociales. Ordóñez profesa el cristianismo evangélico, razón por la que tiene una cuenta alterna en la que comparte contenido exclusivo de esta índole. “Si quieres el contenido Cristiano ve @joseordonezcristiano” aclara en su perfil de Instagram.



