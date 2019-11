'El Hombre caimán' busca trabajo luego de salir de Sábados Felices

El humorista Álvaro Lemmon, conocido en el mundo del entretenimiento colombiano como 'El hombre caimán', le dijo adiós a Sábados Felices, el icónico programa en el cual participó durante más de 40 años.



Ahora, Lemmon publicó un curioso mensaje en su cuenta de Twitter en el que 'busca trabajo' y destaca sus diversas cualidades para la televisión.

La salida de Lemmon se oficializó cuando él mismo publicó el llamativo mensaje de Twitter a modo de 'aviso clasificado':



"Busco empleo en otro canal (...) Soy actor cómico serio(he hecho varias novelas ) soy libretistas compositor músico artista multifacético pueden comunicarse a mi WhatsApp 3143897146 gracias gracias gracias bendiciones", escribió.



Según el medio 'Red+', Lemmon cumplió la edad límite para su pensión y no 'renovaron su contrato' en Sábados Felices. El pasado 9 de mayo cumplió 73 años.

Busco empleo en otro canal ....

'Me han matado como cinco veces'

Junto a la publicación se ha viralizado un video en el que Lemmon aclara presuntos rumores de su muerte ante la ausencia de apariciones en Sábados Felices. "Me han matado como cinco veces por WhatsApp", afirma antes de aclarar que salió del programa y que va "para otra programadora".



"Aún no sé a dónde, pero estoy buscando", concluyó.



Luego de esto pronunció su clásico "Chacarachacara". "¡Estoy vivo, estoy vivo!", reiteró con emoción.

'Quieren que me vaya sin plata'

Lemmon concedió una entrevista a 'La W' en la cual explicó las verdaderas razones de su salida de Sábados Felices: "me llamaron para acabar esa vaina, pero el problema es que quieren que me vaya sin plata. Yo estoy pensionado, pero me dijeron que seguía sin nómina”.



Además, aseguró que tenía contrato indefinido con el programa, pero que no quiere ir a términos legales debido a que muchos humoristas han llegado a esta instancia y se han demorado mucho.



Durante la entrevista enfatizó, de nuevo, en sus dotes como profesional: "si quieren que les haga televisión, se la hago, si quieren que haga música, lo hago; yo hago lo que sea", dijo.

'El hombre caimán' es la segunda personalidad televisiva que, en tiempos recientes, pide trabajo haciendo uso de las redes sociales. El primer caso fue el de Kepa Amuchastegui, actor que, entre otras cualidades, resaltó sus "servicios como traductor" en su publicación de petición de empleo.

