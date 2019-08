El famoso humorista colombiano que da una batalla contra el cáncer

Gerly Hassam Gómez Parra, más conocido en el mundo del espectáculo como ‘Hassam’, hizo público que tenía cáncer.



El humorista, quien se dio a conocer gracias a sus participaciones en el programa ‘Sábados Felices’, aseguró que inició quimioterapia, pues le detectaron mieloma múltiple, un tipo de cáncer relacionado con las células plasmáticas.

“Es el primer paso de una maratón por la vida. Al principio lloré, renegué, me rendí, hoy continúo aquí, no sé qué vaya a pasar. Pero mientras despierte cada día aún vivo, trataré de sonreír. Qué más”, escribió el humorista en su cuenta de Instagram.



‘Hassam’ también lanzó una crítica al sistema de salud colombiano, al que calificó de tener fallas abismales “por la administración y la forma en que se ha legislado”.

“Gracias a Dios, mi trabajo me ha permitido pagar una póliza que cubre el tratamiento (no es barata), pero no todas las personas pueden hacerlo”, agregó.



Algunos de los personajes más famosos de Gómez son ‘Rogelio Pataquiva’, ‘Proculo Rico’ y ‘Güevardo’.



