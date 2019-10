El humorista Hassam contó cómo va su proceso de quimioterapia

El humorista colombiano Hassam dio una noticia alentadora a sus seguidores sobre su proceso de quimioterapia. Gerly Hassam Gómez Parra, como es su nombre real, contó que entra a su cuarto ciclo de quimoterapia y que luego de ello es probable que no reciba más.

"Quiero contarles que el proceso de quimioterapia va muy bien, entro a cuarto ciclo y, si la especialista lo decide, habrá uno más o directamente me harán un trasplante de médula. Pero en general todo marcha según mis planes de quedarme", afirmó el famoso en sus redes sociales.

Quiero contarle a mis seguidores que el proceso de quimioterapia va muy bien, entro a cuarto ciclo, y si la especialista lo decide habrá uno más o directamente a transplante de médula.

Pero en general todo marcha según mis planes de quedarme.

😜 👊🏽 Los quiero. — Hassam (@oficialHASSAM) October 23, 2019

El pasado mes de agosto el humorista, quien es recordado por su paso en ‘Sábados Felices’, hizo público que tenía un mieloma múltiple, un tipo de cáncer relacionado con las células plasmáticas.



“Inicié quimioterapia, pues me detectaron mieloma múltiple. Es el primer paso de una maratón por la vida. Al principio lloré, renegué, me rendí, hoy continúo aquí, no sé qué vaya a pasar. Pero mientras despierte cada día aún vivo, trataré de sonreír. Qué más”, escribió en aquellos días en su cuenta de Instagram.



El doctor Carlos Francisco Fernández, asesor médico de EL TIEMPO, explicó que este cáncer es el "segundo más frecuente de la línea sanguínea". "Básicamente es la proliferación anormal de un tipo de células que están contenidas en la médula ósea. Esta célula es conocida como plasmocito y se encarga de producir una sustancia para defendernos", precisó.



Desde agosto, el famoso ha estado en vuelto en una serie de eventos infortunados.

Luego de que anunciara su enfermedad, su madre, Lucía, quien también padecía de cáncer, murió. Un mes después, a comienzos de septiembre, su mascota, un Beagle a quien llamó Rooney, también murió debido a una enfermedad en sus riñones.



A pesar de que está atravesando un momento bastante difícil, las circunstancias no le han impedido seguir sonriendo y teniendo el humor que lo caracteriza. En sus redes sociales se muestra fuerte y positivo, con la confianza de que va a poder superar esta enfermedad.



Tendencias EL TIEMPO