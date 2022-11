El humorista de ‘Sábados felices’ Juan Guillermo Zapata, mejor conocido como ‘Carroloco’, comentó en el programa ‘La red’ sobre una experiencia cercana a la brujería que vivió.



El comediante comenzó contando a los televidentes que un día comenzó a sentirse triste y desesperado, pero no era como sentirse enfermo como para ir a un médico, era una sensación diferente. “He vivido situaciones que son anormales en la vida cotidiana y me pasó algo muy extraño que me dejó convencido de que la brujería existe”, aseguró.

Ante la situación el humorista decidió buscar a un sacerdote, fue por eso que asistió a misa, pero en medio de la eucaristía sucedió algo extraño: “El padre salió con el santísimo y se lo ponía a todas las personas. Cuando llegó a mí, me lo puso de frente y el estómago comenzó a brincarme. Él se quedó mirándome y se notó extrañado”, narró.



Luego de la misa, comentó que el sacerdote le dio aceites sacramentales, con agua bendita y sal exorcizada que mezclaba en un vaso y bebía en las noches.



Luego de seguir los consejos del padre, ‘Carroloco’ contó que una noche comenzó a sentirse mal de nuevo: “Me acosté a ver televisión y el estómago me brincó constantemente. Mis hijos y mi esposa se preocuparon y llamaron al sacerdote para hacer algo. Él les dijo que me aplicaran los aceites en la frente, el pecho y el ombligo”.



En ese momento, comenzó a sentir una molestia en su ombligo, fue entonces cuando su hija insertó un dedo y sacó de allí un mechón de cabello. “Yo sentía como una vela caliente, empezaron a jalar y sacaron un mechón de pelo enrollado en un animalito que parecía un grillo”, afirmó.



Finalmente, dijo que quemó el extraño mechón y aseguró que, desde ese momento, se volvió más creyente y solía asistir a misa al menos una vez a la semana.

"Me pasó algo muy extraño que me dejó convencido de que la brujería existe", aseguró. Foto: iStock

