La popularidad de los artistas que se presentan en un programa como ’Sábados felices’ no siempre recoge datos como el nombre de pila de los humoristas. Por el contrario, muchos fanáticos tienen más presentes los shows o las presentaciones.

Este es el caso de Jorge Muñoz, quien se ha dado a conocer junto a ‘Tato’, un mico de peluche que ingeniosamente hace varios comentarios graciosos y sarcásticos.



El artista de 50 años tiene una historia bastante inusual y es que hace diez le informaron que solo tenía un riñón y que así había nacido.



“Tengo un solo riñón de nacimiento, no sabía y me enteré por un síncope que me dio. Me desmayo, me llevaron a una clínica y me empezaron a hacer varios exámenes, entre esas, ecografías de arterias, de vías urinarias, etc, dijo el artista en el programa Día a Día.



Conoció la noticia a sus 38 años y en ese entonces pensó que su vida estaba en riesgo y que podía morir en cualquier momento.



Sin embargo, profesionales le dijeron que si nunca había tenido dificultades podía seguir con su vida de manera normal.



“Cuando estábamos en la ecografía de vías urinarias, la persona me decía que me diera la vuelta y que me diera la vuelta. Después me dijo –Señor: A usted le falta un riñón”, agregó Muñóz.



En el programa también estaba presente Kateir Contreras, médica internista nefróloga, quien afirmó que no es del todo único el caso, y es que: “Entre uno de cada 2.000 a uno de cada 4.000 personas pueden nacer sin un riñón, o sea que de un 0,2 a 0,5 por ciento de personas que pueden nacer sin un riñón”.

