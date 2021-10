Humorista de ‘Sábados felices’ fue visto desnudo en el edificio donde vive

Oscar Eduardo Díaz, más conocido como ‘El pollo’ Díaz, uno de los humoristas que hace parte del elenco de ‘Sábados felices’, dio de qué hablar durante este fin de semana luego de que el programa ‘La Red’ contara que lo habían encontrado desnudo en la zona húmeda de su edificio.



El caleño confirmó esta información mediante sus historias en Instagram, pues afirmó que muchas personas le habían escrito para saber si los rumores eran ciertos.



(Además: ¿Quién reemplazará a Melina Ramírez en 'Bingos Felices’?).

Al respecto, el comediante confirmó: “Sí, sí fue verdad. Estaba yo en mi conjunto, en el clubhouse de mi conjunto. Estaba en el turco. Yo reservé el espacio para mi, eso tiene vapor, entonces eso nadie lo ve a uno”, comentó entre risas.



En ‘La Red’, el presentador Carlos Giraldo, quien dio a conocer el incidente, aseguró que ‘El Pollo’ “se quitó toda la ropa, quedó como Dios lo trajo al mundo, pero más grandecito [...] Pero, alguien entró de manera intempestiva y se encontró con este espectáculo y le ha llegado una queja de la administración, llamándole la atención, por andar precisamente en cueros en un área del edificio”.

(Le recomendamos: Carros, fiestas y yates: los negocios que Piter Albeiro tiene en Miami).



Sobre el incidente, el comediante continuó explicando: “Yo me estaba duchando, me quité la pantaloneta, me estaba enjabonando. Yo sentí que un vecino iba a entrar y entonces ahí mismo agarré la pantaloneta”.



Sobre el llamado de atención de la administración, ‘El Pollo’ dijo: “Resulta que el hombre se escandalizó, qué vergüenza con él. Puso la queja en la administración, con toda la razón”.



El comediante, quien es uno de los más jóvenes en ‘Sábados felices’, tomó la situación con humor y entre risas confirmó que aquel incidente sí le había sucedido.

