Comediante de Sábados Felices sale de rehabilitación por alcoholismo

El famoso humorista Mauricio Nuñéz, más conocido como 'Chester' en el programa Sábados Felices, de 'Caracol Televisión', contó recientemente que concluyó su proceso de rehabilitación por alcoholismo.



El comediante, que en diciembre del año pasado le dijo a el programa 'La Red' que su primera borrachera fue a los 9 años y terminó hospitalizado, dijo que su proceso de recuperación constó de una serie de terapias que le ayudaron con su adicción al alcohol.



Fue el pasado 24 de octubre cuando el comediante decidió internarse en una fundación que ayuda y trata a adictos.



A pesar de que ya llevaba varios meses sin tomarse un solo trago, decidió remitirse a ayuda profesional ya que aún lo consideraba un reto difícil.



En diciembre de 2020 Chester contó al programa de entretenimiento que fue en la universidad cuando las borracheras se volvieron algo constante en su vida, sin embargo, cuando tenía a penas 15 años ya se metía en peleas al estar bajo el efecto del alcohol.



También aseguró que fue su familia quien lo motivó a hacer este cambio.



“Me doy cuenta con mi esposa y mis hijos casi llorando con cara de decepción me dicen ‘cambia, no queremos un papá alcohólico, no queremos un papá borracho’”, dijo a 'La Red'.



Ahora que salió de la rehabilitación, Nuñéz indica que se está preparando para convertirse en un consejero para la prevención de adicciones, pues su intención es ayudar a los demás a partir de su experiencia.



