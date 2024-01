‘Alerta’ confirmó que participará en ‘reality’ que antes criticó: 'No es lo mismo’

Juan Ricardo Lozano es conocido a nivel artístico como ‘Alerta’ o el ‘Cuenta huesos’, y ganó gran popularidad por haber sido parte de ‘Sábados felices’ por más de 20 años.

Sin embargo, en el 2018 salió sorpresivamente del formato, algo que generó críticas y tristeza entre quienes han sido fieles seguidores del programa.



Tiempo después, se conoció que ‘Alerta’, inició un proceso legal en contra de ‘Caracol Televisión’, al considerar que su retiro se dio sin justa causa.



El humorista habló con detalle de este hecho en una entrevista con el medio de comunicación 'Kienyke', y aseguró que conoció que lo despedirían al escuchar que no tenía un contrato en el canal.



“En un momento dado, no aparece mi contrato en el 2018, yo considero que era una represalia por todo lo que venía haciendo”, expresa Juan Ricardo.

El hombre dijo que él tenía fama de “sindicalista” por acciones como la de negarse a grabar ‘Sábados felices’ cuando el presentador Alfonzo Lizarazo estuvo secuestrado.



El 10 de enero del 2024, ‘Alerta’ ganó la primera instancia de su demanda a ‘Caracol’, pero aún debe esperar una segunda vuelta.



“El fallo habla de unos valores económicos importantes, pero eso no es lo que me llama la atención. Lo que me llama la atención en este fallo y que de pronto no puede ser tocado en un futuro en otras instancias son los derechos adquiridos, el derecho a una pensión, a unas cesantías, a unas vacaciones, son esos temas jurídicos de los que estoy muy orgulloso”, dijo para 'Kienyke'.

‘Alerta’ formará parte de ‘reality’ que antes criticó

En medio de la conversación con el periodista Andrés Romero, el bogotano, de 58 años, dio a conocer que fue invitado para hacer parte del formato ‘Lol’ en su versión mexicana.



Se recuerda que el ‘cuenta huesos’ ha criticado este ‘reality’ que se hizo en Colombia de la mano de Jorge Enrique Abello, considerando que el humor ya no es lo mismo.

“Me parece que se ha desproporcionado un poco el humor, y ahorita me invitaron a ser parte de Lol México, pero yo voy a hacer lo que haría en el Lol de Colombia, algo netamente artístico”, dijo para el medio de comunicación.



“Cuando recibí la llamada pensé que era una oportunidad para ir a hacer cosas buenas sin necesidad de caer bajo”, agregó.



Diez humoristas colombianos se retan en Prime Video: 'LOL Colombia'

