Hugo Patiño, de ‘Sábados Felices’, su esposa es 40 años menor ¿quién es?

Este 10 de marzo, el humorista Hugo Patiño cumplió 94 años y para celebrar su vida la sección de entretenimiento de Noticias Caracol le hizo un homenaje para agradecer todos los años que ha divertido a los colombianos.

Patiño es uno de los comediantes más antiguos de ‘Sábados Felices’ y por la celebración de su cumpleaños algunos internautas se han interesado en saber más sobre su vida personal.

Una de las cosas que más suelen impactar es que el ‘El príncipe de Marulanda’, tiene una esposa que es 40 años menor que él, pues la conoció cuando tenía 55 años y ella tan solo 15 años.

Se trata de Dora Castrillón, su segunda esposa y madre de sus tres hijos menores: Tato, Brenda y Ana María, que nació cuando él tenía 75 años.

Aunque en un principio fue bastante criticada su relación, eso nunca fue un impedimento para que lucharan por el amor que sentía el uno por el otro. Ellos llevan más de 40 años juntos y Dora lo ha acompañado en las buenas y en las malas.

“[Dora es] Estupenda mujer. Ordenada al máximo, económica, honrada a más no poder”, comentó el comediante en una entrevista con 'Bravíssimo' en el 2017.

En el 2023 en un conversación con el medio ‘KienyKe.com’, habló con dulzura de su esposa y habló del profundo amor que siente por ella e hijos, quienes lo cuidan día a día.

"La familia es todo para mí. Mi señora, mis hijos, son los que me cuidan con la ropa, la comida. Me han enseñado muchas cosas", afirmó.

Asimismo, comentó que los hijos de su primer matrimonio, a pesar de la distancia, lo cuidan y están muy pendientes de él.

"Yo me he casado dos veces y este es el segundo matrimonio, pero los del primer matrimonio viven en Estados Unidos y están muy bien. Viven con la mamá, me invitan, me llaman y también están muy pendientes", concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

