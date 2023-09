La noticia de la separación de Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness después de 27 años de matrimonio dejó a la industria de Hollywood sorprendida. A medida que los días avanzan, se dan a conocer nuevos detalles sobre esta ruptura, que, al parecer, fue meditada y reflexionada por ambos.

A pesar de que todo se dio en buenos términos, una fuente cercana a la pareja reveló a la revista People que están pasando por un período muy difícil y se sienten "devastados".



La persona, cuya identidad no fue revelada, afirmó que la separación no fue impulsiva, sino que ambos se tomaron su tiempo para considerar todas las opciones antes de llegar a esta conclusión.



“No fue una decisión precipitada, se han tomado mucho tiempo, lo han considerado todo y han tomado esta decisión juntos Van a seguir su camino por separado, pero siempre serán una familia. Siempre serán copadres y mejores amigos”, aclaró la fuente a la revista citada anteriormente.



Hugh Jackman, de 54 años, y Deborra-Lee Furness, de 67, tienen dos hijos en común, Oscar, de 23 años, y Ava, de 18. No se han reportado grandes conflictos entre ellos, y según la fuente, la decisión de divorciarse se debe simplemente a que están siguiendo caminos diferentes en este momento de sus vidas.

La pareja compartió la noticia de su separación la semana pasada a través de un comunicado conjunto en el que expresaron su agradecimiento por el tiempo de amor y unión que compartieron como marido y mujer. Afirmaron que su familia sigue siendo su máxima prioridad y que emprenden este nuevo capítulo con gratitud y amor. Además, solicitaron respeto por su privacidad mientras atraviesan esta transición en sus vidas.



“Hemos tenido la bendición de compartir casi tres décadas juntos como marido y mujer en un matrimonio maravilloso y lleno de amor. Nuestro viaje ahora está cambiando y hemos decidido separarnos para perseguir nuestro crecimiento individual”, expresaron en una declaración conjunta.



Al día siguiente de hacer público su anuncio, Hugh Jackman fue visto paseando por Nueva York sin su anillo de bodas, lo que llamó la atención de muchos.

¿Cómo se conocieron Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness?

Hugh y Deborra se conocieron en el 'set' de la serie australiana 'Correlli' en 1995 y se casaron un año después, en 1996. A pesar de la diferencia de edad de 13 años entre ellos, siempre la consideraron una fortaleza en su relación, permitiéndoles crecer personal y profesionalmente.



La pareja enfrentó desafíos en su camino hacia la paternidad, perdiendo dos embarazos antes de adoptar a sus dos hijos, Oscar y Ava. Su compromiso también se extendió a adoptar niños de origen interracial, destacando la importancia de ofrecer un hogar a aquellos que a menudo son pasados por alto.

“La etapa en que hicimos las fertilizaciones in vitro fue realmente dura, hasta que decidimos adoptar a Oscar. Presenciamos su nacimiento, ya que llegamos a conocer bien a la madre biológica. Deb y yo estuvimos de la mano, juntos, durante el parto”, contaba el actor a Oprah Winfrey.

En abril, con motivo de su 27º aniversario de boda, la estrella de 'El gran showman' publicó en Instagram un cariñoso mensaje a su entonces pareja: “Te quiero tanto. Juntos hemos creado una familia preciosa. Y una vida. Tu risa, tu espíritu, generosidad, humor, descaro, valentía y lealtad son un regalo increíble para mí”.

Su última aparición pública juntos fue en la gala del Met Gala en mayo, seguida de su presencia en la final masculina de Wimbledon en julio.

