Hugh Hefner, el icónico fundador de la revista Playboy, fue conocido por su vida de excesos y lujos. Sin embargo, según revelaciones de una de sus viudas, también sufrió las consecuencias de su estilo de vida extravagante.

Hugh Hefner, cuyo nombre completo es Hugh Marston Hefner, fue un empresario, editor y productor estadounidense. Nació el 9 de abril de 1926 en Chicago, Illinois, y falleció el 27 de septiembre de 2017 en Los Ángeles, California.



Hefner fue famoso por haber creado la revista Playboy en 1953, que presentaba una mezcla de artículos de estilo de vida, reportajes, entrevistas y, lo más icónico, fotografías de mujeres desnudas.

De acuerdo con la revista estadounidense 'Vanity Fair', Hugh Hefner vivió la vida que muchos varones heterosexuales soñaban tener: era millonario, estuvo casado con una mujer 60 años más joven que él llamada Crystal Harris, en su mansión solo dejaba entrar a mujeres ligeras de ropa, famosos y, en contadas ocasiones, algún curioso dispuesto a pagar un dineral por conocer en directo la 'Disneylandia del erotismo'.

Crystal Hefner: "Hef siempre dijo que prefería estar sordo y poder mantener relaciones sexuales".

Fallecido en 2017 a los 91 años, Crystal Hefner, su viuda, lanzó un revelador libro llamado 'Only Say Good Things: Surviving Playboy And Finding Myself', donde revela detalles inéditos, como el hecho de que el magnate llegó a consumir tanta viagra que perdió la audición.

Según ha revelado la tercera esposa de Hugh Hefner en una entrevista para el Daily Mail, la sordera era una de las principales contraindicaciones del medicamento, pero Hefner siempre afirmaba que prefería quedarse sordo con tal de poder seguir disfrutando de su vida sexual.

"Hef siempre dijo que prefería estar sordo y poder mantener relaciones sexuales. Qué raro", explica con sarcasmo Crystal.

Siendo así, añade que Hefner consumía cantidades absurdas de viagra, lo cual resultó en una pérdida de audición en uno de sus oídos. Aunque Pfizer, la compañía farmacéutica responsable de desarrollar estas famosas pastillas azules, afirma que la pérdida de audición es extremadamente rara, esto da una idea de las dosis que el hombre consumía en sus últimos diez años de vida.

Crystal Harris, modelo 60 años menor que él, fue la última de sus esposas. Foto: Gabriel Bouys / AFP

Cuando se conocieron, ella era una joven de 21 años y él un hombre de 81 años. El editor se sintió atraído por ella y comenzaron una relación amorosa que duró tres años como novios y cinco años como casados.

A pesar de la enorme diferencia de edad, la modelo, cuya aparición destacada en la revista fue en 2009 como Miss Diciembre y en la portada de julio de 2011, tomó la decisión de preservar sus óvulos congelados para poder ser madre en el futuro.

Sin embargo, ese sueño no se cumplió y ahora, a los 37 años, mientras reside en su acogedora casa en Hawai, Crystal anhela experimentar la alegría de la maternidad en algún momento de su vida.

Sobre su difunto esposo comenta que era un maniático controlador porque Hef no le permitía salir de la enorme propiedad y siempre le indicaba qué comer, a qué hora debía regresar a casa, qué películas ver e incluso el color de esmalte de uñas que debía usar.

Durante la noche, la mansión Playboy se transformaba en lo que Hefner consideraba un santuario sagrado de placer, con los famosos actos que escandalizaron al mundo en el siglo XX. Sin embargo, aquellos que participaban en estas prácticas, incluyendo a Crystal, no lo percibían de la misma manera que el editor en jefe de Playboy.

En 2012 la pareja anunció que se casarían. Ese mismo año oficializaron su relación con una boda pomposa en la mansión Playboy. Foto: Reuters

"Era vergonzoso. No sé cuánta gente había en nuestro dormitorio a la vez, pero mucha. Bastante. Estábamos como, 'Oh, ahora es tu turno'. Nadie realmente quería estar allí, pero creo que en la mente de Hef, todavía pensaba que estaba en sus 40 años, y esas noches, la gente, la mansión, solidificaron esa idea. Él sintió, 'Todavía lo tengo'", explica Crystal a Daily Mail.

Después de haber conocido a Hefner, la playmate era una estudiante de psicología. Ahora, casi 15 años después, ha decidido retomar sus estudios con el objetivo de obtener un doctorado. Si logra cumplir dicho propósito, Crystal planea utilizar nuevamente su apellido de soltera, Harris.

Hugh Hefner muere en su célebre mansión de Playboy



MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

