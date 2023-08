La plataforma de videos TikTok, además de la publicación de experiencias, filtros y dramatizaciones, también se ha vuelto una herramienta que a veces presenta retos que pueden ser peligrosos para la salud.



En el 2020, se hizo viral un reto que ponía en riesgo la integridad de las personas que decidían hacerlo, aquí le explicamos en qué consiste.

El reto consiste en poner a cocinar un huevo, como se hace normalmente. Cuando este ya esté cocido, se mete en un microondas por un tiempo determinado, para luego sacar el huevo del electrodoméstico y tratar de cortarlo con un cuchillo de metal.



Según expertos, el peligro consiste en que, ya que la clara y el huevo se encuentran a una alta temperatura, produce una reacción natural que al tratar de cortarlo hará que este explote.



Hay que tener mucho cuidado con este peligroso reto viral, porque si ya de por sí el huevo puede explotar solamente por haber tratado de calentarlo en el microondas, resulta peor al querer cortarlo.



Muchas de las personas que se han arriesgado a llevar a cabo el reto, no han tenido en cuenta ninguna medida de seguridad para protegerse la zona que queda más expuesta a la explosión, que en este caso es el rostro y especialmente los ojos.



La doctora Grace Wang, especialista en oftalmología, desde la Escuela de Medicina de Michigan, Estados Unidos, ha manifestado su preocupación frente a esta clase de videos, indicando: "No lo intentes porque no merece la pena. Lo que puedes lograr son muchas lesiones dolorosas que podrían afectar a tu cara, a tu apariencia y a tu visión", sostiene la experta, asegurando que incluso la ceguera es otro de los posibles riesgos.

Nunca metas un huevo en un microondas

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

