¿Cortar el pelo con barra de hierro en vez de tijeras? Así lo hacen

Huang Faxian es un anciano, de 91 años, que tiene un local en un callejón de la ciudad de Wuhan (China). Allí utiliza la sorprendente técnica de quemar el pelo para cortarlo.

El hombre se ha vuelto viral en internet y esta es su historia.

Su trabajo

Faxian ha pasado más de 70 años de su vida desempeñándose en el arte de la barbería y utilizando el poco común método de cortar el pelo con una barra de metal caliente.



El confinamiento estricto que azotó China a principios del 2020, a causa la covid-19, enfermedad causada por el coronavirus, fue un martirio para él.



"No me puedo quedar en casa y no hacer nada", aseguró el barbero al medio chino ‘South China Morning Post’.

La popularidad repentina

El local se popularizó gracias a las redes sociales. Foto: iStock

Su local se ha vuelto popular gracias a que se han viralizado varios videos subidos a las redes sociales. En ellos se muestra la técnica de ‘corte’ de pelo que utiliza el abuelo en sus clientes.



Además, el lugar tiene un dejo de antigüedad que lo conecta con las nuevas generaciones, quienes han encontrado un vínculo con la onda 'vintage', que valoriza los artículos viejos.



Por eso, han llegado personas de otras partes de China y de todo el mundo, pues tienen curiosidad por probar este método de Huang.



Un joven de origen chino dijo al mismo medio: "No somos de por aquí. Vinimos a Wuhan a visitar esta barbería".

¿Cómo ‘corta’ el pelo?

El anciano lleva más de 70 años utilizando un hierro caliente para cortar el pelo de sus clientes. Foto: iStock

Huang calienta una barra de hierro, la mete en agua fría y la pasa por el pelo de manera superficial, mientras utiliza un peine de metal para dar forma. Lo impresionante es que se puede ver como el pelo quemado reduce su volumen a causa del calor.



Uno de los clientes que visitó el lugar expresó a ‘South China Morning Post’ su nerviosismo, porque podía sentir cómo se quemaba su pelo: "Puedo oler que algo se está quemando y puedo oír el chisporroteo de la barra que se acerca a mi cabeza".

Al terminar con el pedazo de metal hirviendo, Huang pasa un peine normal para remover todas las partes quemadas. Además, lava el pelo con agua y jabón, y lo peina, utilizando un secador.



En ningún momento del proceso utiliza tijeras.

La tradición

En Italia, también hay una barbería que utiliza en calor para cortar el pelo. Foto: iStock

Huang abrió su local en 1947 y dijo al medio chino que esa era le técnica que se utilizaba en las barberías del pasado, que lo que hace es mantener una tradición.



Pero él no es el único que lo hace. En Milán (Italia), por ejemplo, hay una barbería en la que se ‘cortan’ los mechones por medio de fuego. Y la técnica es muy similar a la de Huang: se queman, en este caso con un fósforo, y luego se peinan para quitar las partes quemadas.



Franco Bompieri, dueño del local, explicó al canal de YouTube ‘Great Big Story’ que quemar el pelo ayuda a que crezca más fuerte y más sano.

