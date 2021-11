Hoy es la gran final de 'MasterChef', ¿quién se llevará el premio?

Esta noche es la gran final del concurso 'MasterChef Celebrity', programa emitido por 'RCN' los fines de semana que ha mantenido por varios meses a miles de colombianos 'pegados' a la pantalla de su televisor.



Desde que se emitió por primera vez, el 5 de junio de este año, fue tendencia en redes sociales gracias a las particulares pruebas culinarias que los participantes tenían que enfrentar y lo reñida que estaba la competencia.



Hoy, después de unos meses en los que los concursantes vivieron toda clase de emociones y tuvieron la posibilidad de aprender junto a los jurados Christopher Carpentier, Jorge Rausch y Nicolás De Zubiría, el 'reality' llega a su final.



El anterior fin de semana, se conoció que los dos primeros finalistas son Carla Giraldo y Frank Martínez.



De hecho, Giraldo reveló que, si llega a ganar el concurso, no compartiría el dinero del premio con Marbelle, Viña Machado y Catalina Maya, sus grandes amigas del programa.



"Yo no voy a compartir nada, yo comparto mis alegrías con ellas, pero mi premio no. Aquí entré sola y me voy sola y un premio no vale más que un amigo, así que ellos seguirán siendo mis amigos, porque entre más amigos, más claridad", aseguró la actriz en sus historias de Instagram.



Este fin de semana, se llevaron a cabo las pruebas para determinar los dos últimos finalistas.



Luego de que el actor Gregorio Pernía quedara eliminado, las últimas concursantes que irán a la final serán Viña Machado y Liss Pereira.



El premio, según dijo Giraldo, será de aproximadamente 200 millones de pesos.



La final de esta tercera edición del 'reality' será emitida desde las 8:00 p. m. por el canal RCN.



ELTIEMPO.COM