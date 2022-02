El 21 de febrero es una fecha muy especial para la cultura latinoamericana: ese día, de 1929, nació en Ciudad de México Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, el creador de queridos personajes como el Chavo, el Chapulín Colorado, el Chómpiras y el doctor Chapatín, por mencionar a algunos de ellos.



En esta fecha especial Florinda Meza, su amor eterno, quien interpretó a la recordada doña Florinda, le envió un mensaje de cumpleaños a Chespirito. También Edgar Vivar, el querido Señor Barriga, también aprovechó el momento para recordar a su amigo.

Roberto Gómez Bolaños fue comediante, escritor, poeta y productor de televisión. Su padre fue el pintor Francisco Gómez Linares y su mamá era secretaria bilingüe, llamada Elsa Bolaños.



Comenzó su carrera haciendo publicidad en radio y televisión, pero esa cercanía con los medios lo terminó llevando a la creación y la creatividad, haciendo guiones para la pantalla chica.



De su ingenio salieron decenas de personajes, que interpretó él mismo, y otros que le dieron vida otros actores y actrices como La Chilindrina, Kiko, Jaimito el cartero, el Profesor Jirafales, Ñoño y el señor Barriga, entre otros.



A propósito, Edgar Vivar, quien dio vida al señor Barriga, envió un mensaje de cumpleaños para su amigo Roberto Gómez Bolaños, con una foto inédita de ellos dos como los 'caquitos', Chómpiras y el Botija:

Creador de frases que toda Latinoamérica y en el mundo de habla hispana se repiten de memoria como “fue sin querer queriendo”; “eso eso eso eso”; “no contaban con mi astucia”; “es que se me chispoteó”; “es que no me tienen paciencia”, “bueno, pero no te enojes”, entre otras, siguen retumbando en la memoria de los fanáticos de sus programas.



Florinda Meza, su amor eterno, también gestora de grandes personajes de la serie como Doña Florinda y La Popis, entre otras, también dejó su mensaje de amor para Chespirito en las redes sociales: