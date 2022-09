El actor británico Matt Smith ha pasado de ser de la realeza británica a la de Westeros; de The Crown a House of the Dragon, la esperada precuela de Game of Thrones, sin olvidar otros trabajos como Doctor Who, Morbius o Charlie Says. Smith, quien iba para futbolista, interpreta ahora al príncipe Daemon Targaryen en la serie de HBO.

Game of Thrones ha sido, sin duda, uno de los éxitos televisivos de la última década. Estrenada en 2011 y durante ocho temporadas ha acumulado legiones de seguidores, por lo que no es extraño que el anuncio de su precuela fuera acogido con mucha expectativa.



La historia de House of the Dragon, basada en la novela Fire and Blood de George R.R. Martin, tiene lugar casi 200 años antes de su predecesora y se centra en la dinastía de los Targaryen.

“Obviamente estás sobre el legado de una serie que tuvo un gran impacto en la gente", dijo el actor recientemente a Rolling Stone. "Y nunca serás capaz de recrear eso. Es un poco como estar en una banda: tienes que tocar los éxitos, pero también tienes que esperar que el segundo álbum entregue algo que haga avanzar la narrativa”, añadió el actor.

En esta nueva serie, Smith interpreta a Daemon, que se postula como sucesor de su hermano mayor, el rey Viserys.

Smith nació hace 39 años (en octubre cumple 40), en Northampton, Inglaterra. Era el segundo hijo, después de su hermana Laura, del matrimonio formado entre David, que tenía una compañía de plásticos, y Lynne, que trabajó en publicidad y luego para un periódico, según publicó Esquire a principios de agosto.

De niño, sus aspiraciones no estaban puestas en la interpretación, sino en la pelota. Jugó en el club local, Northampton Town, luego fichó por el Nottingham Forest y más tarde en los juveniles del Lesicester City, pero una dolencia de la espalda llamada espondilosis lo alejó de sus sueños.

“Fue un momento duro porque me sentía frustrado, para ser honesto, sentía como que estaba muy seguro de que eso era lo que iba a hacer”, dijo en un programa de Radio 4, según recogió Irish News en 2018.

Fue entonces cuando la interpretación apareció en su vida. “Afortunadamente, cuenta, hubo una profesora de teatro, Terry Hardingham, que dijo: nunca estuviste predestinado a ser futbolista, siempre pensé que eras realmente bueno actuando”.

De acuerdo con Esquire, Smith estaba estudiando drama y guion en la Universidad de East Anglia cuando consiguió su primer trabajo profesional en una obra teatral.

En 2006 debutó frente a las cámaras de la pequeña pantalla en el telefilm The Ruby in the Smoke. A este título le siguieron otros como la serie Party Animals y The Street, en 2007, y Moses Jones, de 2009.



Ese mismo año se hizo público que Smith sería el próximo Doctor Who, el más joven hasta ahora. “Llegaba al trabajo pensando: joder, no puedo hacer esto”, recordó a Rolling Stone.

Y agregó: “Solía llamar a mi padre diciendo ‘no puedo hacer esto’. Y él decía: vamos, baja la cabeza, tú puedes”. En 2013, Smith anunció que no volvería a entrar en la Tardis, tras cuatro temporadas. “Doctor Who ha sido la experiencia más brillante para mí como actor y como chico, y eso se debe en gran medida al elenco, al equipo y a los fans del programa”, dijo, según publicó entonces BBC América.

Añadió que estaba muy agradecido a todo el reparto y el equipo que trabajaban duro todos los días y hacían posible la serie. “Muchos de ellos se han convertido en buenos amigos y estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos logrado en los últimos cuatro años”, afirmó entonces.

Smith participó luego en títulos como Lost River, de 2014; Terminator Genisys, de 2015, y Pride and Prejudice and Zombies de 2016, año en que se hizo con otro de sus papeles más reconocibles, el de príncipe Philip en The Crown. “Conocer al príncipe Felipe fue muy especial”, dijo a GQ en 2019. “Me encanta y como que casi siempre me ha encantado”, dijo.



El actor británico ha completado su filmografía con largos como Patiente Zero, de 2018; His House, de 2019; Last Night in Soho, de 2021, y la más reciente Morbius, entre otras. Además de la mencionada House of the Dragon.

MATEO CASTILLO

EFE REPORTAJES

