Las predicciones del horóscopo para este viernes 24 de diciembre

Para no dejar al azar el amor, la salud o el trabajo, hay quienes creen en las predicciones según el signo zodiacal y su alineación con diversos fenómenos astrológicos.



Conozca las recomendaciones de los astros para su trabajo, su familia, su estado de ánimo y su vida:

Aries

Según las predicciones de ‘ABC’, para el signo Aries es recomendable “actuar con rapidez en el trabajo para que no le quiten las ideas”. Puede ser un momento adecuado para arriesgarse.



En la parte financiera tendrá buena fortuna, pues recibirá el dinero de antiguas deudas que no le habían pagado.



En el área laboral, es mejor que evite a toda costa involucrarse en batallas inútiles. Mejor enfóquese y no dude de los proyectos que tenga, pues es momento de hacerlos posibles.



Además, “está en un buen momento para los estudios y para desarrollar su creatividad. Sea perseverante y no tire la toalla, el éxito le llegará con esfuerzo”, publicó ‘ABC’.



No se rinda, ni se desanime en el amor. Más bien aproveche el estado anímico y físico que tiene.

Tauro

Tauro lo mejor que puede hacer es controlar los instintos desmedidos en las compras. Le va ir muy bien en la economía, sin embargo “procure no gastar mucho”.



Cupido estará cerca de usted, por eso se “sentirá fuerte e irradiará un magnetismo que atraerá a los que lo rodean. No se complique la vida ni le de tanta importancia a las cosas”.



Piense bien todo lo que va a hacer antes de actuar. Recuerde que está en el mejor momento para los cambios.



Según ‘ABC’, "vive en una etapa en la que el cuerpo y la mente se encontrarán en alza”, por eso la recomendación es ‘conectarse’ con la naturaleza.

Géminis

Según ‘ABC’ para el signo Géminis en lo laboral se predice: “Podría tener algunos momentos un poco difíciles, le podrían proponer un negocio, pero debe pensarlo muy bien primero”.



La soledad ha llegado a su fin. Estará acompañado y dentro de poco le faltará el tiempo.



Las predicciones le recomiendan “salir un poco más y divertirse”. Si tiene muchas ganas de viajar y puede hacerlo, es el mejor momento para realizarlo.

Cáncer

Ordene sus prioridades a la hora de comprar. Según ‘ABC’, “está en un momento de buena suerte para todo lo relacionado con el dinero y el trabajo”.



Recuerde que es mejor lo que hay en el interior, por eso no se deje llevar por las apariencias y menos para juzgar a los demás.



En el amor es recomendable tener distancia, ya que “va a sentirse con atracción por alguien que no es su pareja, debe tener cuidado y pensar bien lo que hace”.

Leo

Confié en su intuición, será esencial para el trabajo.



Está cruzando tensiones con su pareja, por lo que es mejor evitar ser exigente y más bien tomar la iniciativa.



Es necesario que controle sus emociones. Según ‘ABC’, “trate de meditar para poner en orden sus pensamientos y así estar mucho mejor. Su cuerpo y su mente estarán en perfecto equilibrio”.



Virgo

Mantenga el buen equilibrio que lleva a nivel económico. Según ‘ABC’, aceptará un reto laboral y lo superará muy bien. Le puede ocurrir también en el estudio.



No le faltará el romance y las sorpresas románticas.



“Aunque se encuentre bien de salud, alguien de su familia puede ponerlo a prueba, paciencia. Verá como un acontecimiento inesperado lo sorprenderá”, predijo ‘ABC’.

Libra

Debe tener paciencia, tal vez no le han dado una posición de liderazgo, pero muy pronto llegará.



Según ‘ABC’, “mantenga la actitud perseverante, destaque en las reuniones, haga caso a los avisos que le dé su cuerpo, frene su ritmo de vida y procure tomarse un tiempo para comer y descansar”.

Escorpio

Mejor espere para hacer algún movimiento económico. Se recomienda que escorpio no escuche los malos comentarios: continúe como está actuando, pues lo está haciendo bien.



“Los problemas que había tenido con la familia van a mejorar en los próximos días”, afirmó ‘ABC’.



Dirija todos los esfuerzos a lo que quiere, de seguro lo conseguirá.

Sagitario

Concéntrese en sus asuntos y evite a toda costa los problemas. Tendrá algunos gastos, pero nada fuera de lo que ya tenía previsto.



Busque el lado positivo de las cosas. Iniciará por una época profesional muy buena.

Capricornio

“Tener paciencia, no precipitarse a los acontecimientos, encauzar mejor la energía haciendo ejercicio y para su ritmo de vida”, recomienda ‘ABC’



Tendrá oportunidades laborales. Es importante la confianza, ya que será un paso en su vida profesional.



En el amor, Capricornio está tranquilo y apacible. Lo recomendable, por el momento, es enfocarse en su trabajo.

Acuario

Está en un buen momento de expresión. Llegará el éxito en el empleo y en el estudio.



Sin embargo, “tenga cuidado con el dinero, este día no es favorable para contraer deudas”.



Acuario debe tener cuidado con su salud y ‘preservar’ el amor.

Piscis

‘ABC’ predice que “se resolverá por fin un problema económico o laboral que tenía pendiente”.



Trate de desconectarse del ritmo de vida que lleva: tome una pausa, examine el panorama y revalúe ciertos pensamientos y actitudes.

