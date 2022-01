La astróloga Korin Miller, del portal femenino ‘Women' s Health’, dio sus predicciones sobre el amor para cada uno de los signos del zodiaco en este primer mes del año. Así que, si usted tuvo un 2021 un tanto caótico con sus relaciones sentimentales, prepárese porque enero le puede traer buenas nuevas. ¿Y por qué no?, conocer a esa persona ideal que tanto ha estado esperando.

Predicciones de enero

Acuario



Aunque les encanta salir y hacer planes con sus amigos, Mercurio retrógrado estará constantemente limitando este tipo de actividades. Sin embargo, tendrán más tiempo de calidad en pareja para incrementar la llama de la pasión que tanto hay entre los dos.



Por otro lado, para los Acuario que no tienen pareja, se les recomienda salir y hacer planes. Miller ha pronosticado que deben tener cuidado con las relaciones de vieja data, pues puede que alguien muy cercano se convierta en el próximo amor.



Piscis



Para la especialista del portal ‘Women 's Health’, las personas del signo Piscis deben expresar a sus parejas la necesidad de tener tiempo para estar solos. No con el fin de terminar una relación, sino con miras en invertir en el ego personal.

Hablando ellos mismos, encontrarán el empujón necesario para motivarse en sus proyectos a corto y largo plazo.



De igual forma, también han pronosticado que la pareja sentimental tendrá detalles muy románticos para con los piscis, por lo que será una oportunidad para unirse en una temporada llena de comprensión y romance.



(Siga leyendo: Número que aparecen en ‘No miren arriba’ lleva a línea de sexo telefónico).



Aries



“Una vida amorosa ardiente y pasional suena increíble, pero antes debe darle la oportunidad”, recomienda Korin Miller. Sin embargo, el encuentro con nuevas personas en el plano sexual y romántico ser dará solamente si los aries están abiertos y seguros de sí mismos para tener esos encuentros. Depende de ustedes promover nuevas relaciones de pareja.



Para los pertenecientes a este signo que estén comprometidos, se vaticina que tendrán mucho tiempo para compartir con sus ‘medias naranjas’. Ver películas, salir a cenar y compartir con amigos puede que se conviertan en los planes más frecuentes.



Tauro



Excelentes noticias para los tauro. Miller pronostica que Marte, planeta de la acción, se encuentra en una parte de la carta de la sensualidad, por lo que será recurrente estar buscando a su pareja, o a alguna persona especial en el plano amoroso.



Para los solteros es recomendable salir a realizar actividades con amigos o allegados, pues en una que otra actividad, puede que conozcan a alguien que despierte su curiosidad.

Facebook Twitter Linkedin

Los planetas influyen en los comportamientos de cada signo, según su posición. Foto: iStock

Géminis



“Este mes le esperan cosas picantes, géminis, y todo comienza con la luna nueva del día 2 en un sector sensual de su carta”, pronosticó Miller que, aunque llega con buenas noticias para los ustedes, también dejó en claro que deben intentar dejar claros algunos temas con sus parejas.



Mucho ojo para los solteros, pues se pronostica que alguien que ha estado en su vida tiempo atrás quiere volver a tener una nueva relación, así que precaución a la hora de tomar decisiones.



Igualmente, también dijo que llegarán muchas personas nuevas para conocer, por lo que debe pensarse muy bien a qué le quiere apuntar en el plano amoroso.



Cáncer



Es hora de replantearse muchas cosas en el amor. Puede que los tiempos que pase en pareja no sean de calidad, por lo que Miller recomienda que se tomen acciones para mejorar la relación que hay con sus novios o novias.



Aquellos que no tienen a nadie especial, es recomendable acudir a la prudencia, ya que es posible conocer a alguien nuevo y las cosas vayan más rápido de lo que piense, así que siente cabeza para tomar los caminos correctos.



(También: Por qué las personas hacen trampa (¿y trae beneficios?)).



Leo



Los recuerdos de un amor tormentoso se han volcado a su cabeza, por lo que se recomienda prudencia antes de tomar decisiones que pueda lamentar en el futuro. Piense antes de cometer alguna equivocación y no reviva relaciones de pareja que no han dejado nada bueno en su vida.



“Si tiene una relación, buscará crear pequeños momentos especiales con su pareja. Ya sea saliendo a cenar más a menudo o haciendo algo tan simple como salir juntos a correr. El simple hecho de compartir momentos los hará sentir muy bien”, recomienda Miller.



Virgo



Júpiter, el planeta de la expansión, se posa este mes sobre la casa del amor de las personas Virgo. Esto quiere decir que habrá muchos pretendientes que se lanzarán a conquistar su corazón, solo que debe ser prudente a la hora de escoger, pues puede tomar una decisión equivocada.



Para los que ya cuentan con una pareja, se les recomienda salir de la monotonía y hacer planes nuevos para que la espontaneidad y la conexión no se pierdan.

Facebook Twitter Linkedin

Este mes hay Luna Nueva en Capricornio, lo que significa nuevos comienzos y motivación para afrontar el año. Foto: iStock

Libra



“Este mes tendrá una gran intuición sobre por qué actúa de cierta manera en las relaciones. ¿Cómo le ha funcionado su patrón típico en el pasado? Quizá sea el momento de reconsiderar cuál es su ‘tipo ideal’”, afirmó la astróloga Korin Miller.



Si está soltero o soltera, empezará a ver a alguien cómo algo más. Cuidado con las decisiones que tome porque puede que dañe una amistad de larga data, o encuentre el amor.



Escorpio



Es común que los Escorpio sean identificados por su forma de ser sensual y sexy, pero también por su capacidad comunicativa. Este mes puede que no se encuentre muy apegado a su pareja, así que hable con ella y hágale saber lo que siente.



“Atención: si está soltera o soltero, alguien en su barrio le ha echado el ojo. Sea abierta a charlar con desconocidos al azar: hay muchas posibilidades de que eso conduzca a algo más”, aconsejó Miller.



(Puede leer: La cantante Shaira visitó la tumba de Mauricio Leal).



Sagitario



En este primer mes del año, se sentirá muy conectado a su pareja, o con alguien que acabó de conocer. Es aconsejable que haga caso a su intuición, que será más fuerte debido a la Luna llena del próximo 17 de enero.



“Si ya tiene pareja, este mes tendrás una conversación con ella sobre su crecimiento personal y lo importante que es para usted. ¿Le apoya en lo que necesita? Deje claro que va a hacer lo que tenga que hacer a pesar de todo, así que es hora de que se entere”, afirmó la experta Korin Miller al portal ‘Women's Health’.



Capricornio



El amor puede que llegue a usted este mes de enero, aunque debe abrir los ojos porque puede que haya personas de su circulo social que estén interesados en usted.

Asegúrese de que la persona que pueda ser su próxima pareja le ayude a encontrar individuos que colaboren con su crecimiento personal. No permita que le frene a alcanzar sus metas.



Para las personas con pareja es aconsejable dejar que su novio, novia o persona especial tenga buenos detalles con usted, no hay que negarse a los gestos de amabilidad y amor. Así que acepte ese viaje o salida de la ciudad que tanto han estado postergando.

Más noticias

Estos son los apellidos de origen español más comunes en el mundo

¿Lo sabía?: el porqué en algunos relojes el número 4 se escribe IIII

El hombre que gana más de mil millones de pesos, al año, sin trabajar

Yeison Jimenez se quedó varado por horas en altamar: así lo vivió

El niño de 12 años con un coeficiente intelectual superior al de Einstein

Tendencias EL TIEMPO