Así es usted en el sexo, según su signo astrológico

Cada persona tiene una particular forma de ser y comportarse en todos los aspectos de la vida, incluso en lo que está asociado con la sexualidad.



Y, aunque en el sexo no hay nada escrito, existen gustos y preferencias que, desde la astrología, se pueden determinar según las caracteristicas generales de los signos zodiacales.

La astróloga mexicana Dulce Domínguez analizó en la revista ‘GQ’ cómo se comporta cada signo en la cama. Una información que le permitirá conocerse mucho más a usted mismo en este aspecto y también saber cómo complacer a su pareja.

Aries

Este signo se caracteriza por un carácter enérgico, fuerte, valiente y decidido. Es un líder por naturaleza y como amante es apasionado y divertido. En la cama se caracteriza por tomar la iniciativa y exigir un alto compromiso a su pareja. Es veloz e impaciente, por lo que hará uso de todas sus habilidades y energía física.

Tauro

Las personas de este signo son sumamente sensuales y sensitivas. Les gusta ser prácticos y disfrutar al máximo cada una de las sensaciones. Buscan relaciones sólidas y suelen ser muy exigentes en el sexo. Tienen preferencia por los amantes experimentados, que tengan una gran habilidad y cuiden hasta el último detalle, pero sin ahondar en la vulgaridad.

Géminis

Normalmente son calificados como los más alegres y comunicativos del zodiaco. Les gusta expresarse con mucha naturalidad, para ellos no existen los obstáculos. En el sexo, valoran significativamente la espontaneidad, por lo que disfrutan experimentar cosas nuevas, aunque, si algo no les gusta, no tienen problema en comentarlo.

Cáncer

Este signo se caracteriza por dar mucha importancia a las emociones, por lo que prefiere siempre sentirse amado y protegido. Cambia de ánimo constantemente y, si siente que su pareja no está comprometida, tiende a alejarse. En la cama, disfruta mucho a las personas audaces, pero que, al mismo tiempo, sean cariñosas y sensibles.

En sus encuentros sexuales, los Cáncer suelen ser poéticos y dulces. Foto: iStock

Leo

Suelen ser los que toman las riendas de la relación, además de ser personas muy extrovertidas y competitivas. En el sexo les gusta que sus habilidades sean reconocidas, por lo que se preocupan por complacer a su pareja. Buscan un desempeño sexual tan bueno, que no sea comparable con el de nadie más.

Virgo

Las personas de este signo son analíticas, perfeccionistas y altruistas con todos los demás individuos. Entre sus cualidades en la cama, se destacan por su preocupación y esmero para satisfacer a su pareja y, asimismo, esperan la misma atención a cambio. Buscan dar, pero también recibir.

Libra

Para este signo es muy importante vivir en pareja y en armonía. Se caracterizan por ser seres muy sensuales y cariñosos, aunque también necesitan que los cuiden y los consientan constantemente. Disfrutan coquetear y seducir a sus amantes. En el sexo, quieren a una persona de carácter fuerte y decidido. Además, como les atrae explorar la intelectualidad, les gusta que su compañero sea ingenioso y creativo.

Escorpio

Se caracterizan por ser apasionados, vivir intensamente y ser muy poderosos en la cama. Son bastante actractivos en lo que a sexo se refiere, solo con una mirada pueden cautivar a su pareja. Les gusta explorar diferentes sensaciones y emociones, por lo que llevan su deseo sexual al máximo. Por su fuerza de voluntad, saben lo que quieren y no dudan en conseguirlo.

El signo Escorpio suele ser todo un volcán de sensaciones en la cama. Foto: iStock

Sagitario

Para este signo nada es suficiente, no suele reconocer los excesos y disfruta de los placeres de la vida: la comida, el sexo, las fiestas, los viajes, etc. Son personas alegres y positivas, quieren saber todo sobre sus amantes y sus conversaciones son muy agradables. En el sexo ven a su pareja como un reto, así que buscan prácticas para divertirse y coquetear.

Capricornio

Son personas que tienen ‘los pies en la tierra’. No les gustan las relaciones riesgosas, prefieren esforzarse para lograr tener una pareja estable. Son ambiciosas y buscan el éxito a toda costa. En la cama mezclan el placer con el deber, aunque tienen un gran reto: vencer la timidez. Además, buscan parejas que socialmente estén a su nivel.

Acuario

Son excéntricos y originales, suelen ser personas nerviosas y llenas de ideas. Siempre quieren marcar la diferencia y buscan a una pareja creativa que los apoye en sus proyectos. En el sexo se caracterizan por ser coquetos, encantadores y bastante amigables, aunque no les gustan las relaciones duraderas.

Piscis

Les gusta vivir lejos de la realidad. Buscan relaciones sexuales profundas en las que puedan expresar sus sentimientos. Tienen muchos secretos que solo revelan en la intimidad y normalmente crean romances irreales. Con la pareja adecuada, van a ser muy eróticos y complacientes.

