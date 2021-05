Horóscopo semanal: predicciones sobre amor, dinero y trabajo

Conozca qué le deparan los astros a su signo zodiacal a partir de la alineación de los planetas, de acuerdo con Victoria Vélez, astróloga del periódico ‘El Español’.



Aries

Es el momento que tanto ha esperado para cambiar su vida. Recuerde que puede llegar a tener miedo, pero asumir riesgos lo sacará de su zona de confort. Pruebe cosas nuevas, en el peor de los casos sabrá que no le gustan.

Tauro

Ha vivido momentos de intranquilidad en los últimos días. Eso cambiará con la llegada de junio. Trabaje en sus inseguridades y dese cuenta que en el pasado su autoestima era más fuerte. Las cosas no son sencillas, pero usted puede hacer que luzcan así.

Géminis

No olvide que es importante descansar. El ritmo de vida que maneja le ha forzado a prolongar sus jornadas laborales; sin embargo, también necesita tiempo libre para hacer actividades que lo entretengan. No deje de lado sus hobbies y pasiones.

Cáncer

Mayo ha sido un mes cargado de muchas sorpresas. En junio tendrá buena racha al iniciar, pero también vivirá momentos de complejidad. Comprenda que no todo puede manejarlo todo y que cada día traerá su afán.

Leo

En algunos aspectos sus proyectos tendrán dificultades. Tome esto como un reto y solucione los problemas que se van presentando. Es posible que tenga conflictos en ámbitos como laboral y el familiar; para solucionarlos recuerde la empatía y la asertividad.

Virgo

Ha vivido un momento tensionante que también le ha forzado a crecer laboralmente. Pronto verá todo en perspectiva y logrará entender que ha superado muchas cosas y que esto es apenas un peldaño de su vida. Piense muy bien qué va a hacer en el futuro y póngase a trabajar en ello.



Para los mayas, cada mes estaba representado por una luna. La de junio traerá abundancia en aspectos laborales.

Libra

La llegada de junio le traerá la posibilidad de un nuevo amor. Recuerde que no necesita a nadie que lo complemente. Encuentre a alguien que le permita ser la mejor versión de usted mismo. Tiene ideas sobre el romance antiguo y eso está bien, pero también es hora de modernizarse.

Escorpión

Permita que lo consientan. Tiene una personalidad marcada por la independencia y eso le ha permitido lograr materializar muchos de sus proyectos, pero recibir mimos y atención no está mal. No deshumanice su contacto. Recuerde la importancia de las emociones.

Sagitario

Ha descuidado mucho su estado físico. La pandemia ha afectado a todos de diferentes formas, pero usted no puede descuidar su actividad física priorizando siempre su trabajo por más esclavizante que este sea. Recuerda que debe tener una vida fuera de la oficina.

Capricornio

Se enfrentará a duros rumores sobre su vida amorosa y familiar. No les haga caso, pero tampoco se enfrente directamente a quienes los replican. Cálleles la boca de una manera diplomática. Que sus logros sean la mejor forma de demostrar que estaban errados.

Acuario

Los astros estarán apoyando su estado de bienestar. Ya no tendrá problemas sentimentales si sigue tomando buenas decisiones. No se complique la vida pensando siempre a futuro. Está bien que se proyecte, pero no sobre dimensiones cosas banales.

Piscis

No olvide que la sinceridad siempre será una carta de presentación. Omitir cosas no es igual que mentir, pero generan las mismas consecuencias. Ofrezca su cariño a quienes lo rodean y aproveche el tiempo con sus seres queridos.



