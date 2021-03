Horóscopo sábado 20 de marzo: los signos más depresivos del zodiaco

Los expertos explican que la depresión clínica es un trastorno del estado anímico, en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida cotidiana durante semanas, y en los peores casos durante años.



Desde la perspectiva médica se aclara cómo establecer qué características tiene la depresión diagnosticada para poder diferenciarla de la simple tristeza, que es tan solo un síntoma de la enfermedad.



Con frecuencia, estos términos se usan de forma indiscriminada. Y la verdad es que a veces no es fácil identificar la diferencia. Pero lo cierto es que la tristeza y la depresión son cosas distintas. Mientras que la primera es un sentimiento o un síntoma, la segunda es una enfermedad.



El doctor Javier Schlatter, psiquiatra de la Clínica de la Universidad de Navarrra, explica que la tristeza y la depresión se parecen en ese síntoma, en la tristeza, que está presente en la depresión como enfermedad, si bien esta patología aúna a muchos más síntomas, como la falta de ganas, la apatía o anhedonia a la hora de hacer las cosas, a la irritabilidad, así como al estar más emotivo o sensible.



Según el portal especializado ‘Astrocentro’, hay personas de cierto signo del zodiaco que siempre se la pasan sonriendo, pero también quienes tienden a angustiarse constantemente. De acuerdo con este medio, estos son los signos que suelen ser más ‘deprimentes’.

1-Capricornio

Según ‘Astrocentro’, es considerado como el más ‘aguafiestas’ del zodiaco. “Capricornio es tan prudente que realmente nada lo entusiasma”, señala.

2- Escorpión

Este signo, señaló ‘Astrocentro’, es el más claro ejemplo de pesimismo cuyo sentido crítico y sarcasmo son bastantes difíciles de llevar.

3-Virgo

Virgo, agregó el portal especializado, nunca ha tenido los pensamientos tranquilos, todo le preocupa tanto que resulta fácil transmitir su angustia a las personas que le rodean.

4- Piscis

Según ‘Astrocentro’, los piscis tienden a quejarse constantemente y se hacen pasar por la víctima.

5- Cáncer

Cáncer, indicó el portal, es un signo muy nostálgico. Con cáncer el pasado siempre será mejor.



En todo caso, el doctor Javier Schlatter apunta a la prevención psicológica, evitando aquellas situaciones de mucho estrés, ansiedad, o presión, haciendo, por ejemplo, ejercicio, o durmiendo lo necesario.

Piscis, febrero 23 a marzo 20



Las actividades del hogar son relajantes para ti. La meditación y un cambio positivo de actitud te dan fortaleza interior y evitan la depresión. Es momento de ser sincero contigo mismo y con los demás.



Aries, marzo 22 a abril 20



Debes cuidar tu relación con los demás, sobre todo si no estás seguro de lo que dices, porque puedes tener altercados indeseables. Comienza hoy una etapa favorable para actuar con independencia.



Tauro, abril 21 a mayo 21



Tu vida sentimental tiene cambios que te dan paz y armonía, lo que te brinda una gran seguridad y tranquilidad. El pensamiento positivo te conducirá a cimas inalcanzables para otros.



Géminis, mayo 22 a junio 22



Evita que la inestabilidad emocional te afecte, pues todos los ámbitos de tu vida podrían alterarse negativamente por esto. Crece tu fuerza interior y fácilmente das solución a tus conflictos y problemas en distintos campos.



Cáncer, junio 21 a julio 20



Con mayor disposición y organización, puedes mejorar de forma notable tus finanzas. En estos días Dios, los astros y el destino te brindan la oportunidad para cambiar, aprovecha esto al máximo, para planificar un nuevo comienzo.



Leo, julio 24 a agosto 23



El dinamismo y el compromiso que te caracterizan te abren caminos amplios y seguros hacia la prosperidad. El amor te trae grandes sorpresas que te hacen sentir muy bien.



Virgo, agosto 24 a septiembre 23



Hoy no es buen día para permitir que los problemas afecten tu estado de ánimo, menos ahora que tienes todo tu favor para realizarte como has soñado. Es bueno compartir, pero evita hacerlo con extraños.



Libra, septiembre 24 a octubre 23



Algunos negocios de largo alcance ahora están favorecidos, pero antes de que se aprovechen de tu buena voluntad debes aclarar tus diferencias con todos los demás. Tu sensatez y la cordura te ayudan a mantener la riqueza humana.



Escorpión. Octubre 24 a noviembre 22



A medida que encuentres respuestas a tus inquietudes interiores y las razones de tu ansiedad, podrás ir recobrando la calma que has perdido, así como la confianza y la esperanza en un mañana mejor y más amable para ti.



Sagitario, noviembre 23 a diciembre 21



Busca tus objetivos profesionales con mayor precisión y positivismo, para que tus logros sean completos. La verdadera misión en la vida es dar mucho más de lo que puedas recibir.





