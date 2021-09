Horóscopo: qué le depara el destino para este fin de semana

De acuerdo a la tarotista Jimena la Torre, septiembre es un mes que permite disfrutar más de la vida. Es un mes de colores, por lo que el fin de semana traerá cosas positivas para los signos.

Aries

Este es uno de los signos que más aprovechará este momento positivo. Debe escuchar más y apoyarse en las personas que lo rodean para tomar decisiones, además los proyectos en sociedad tienden a prosperar.



Es bueno lanzarse a proyectos que le llamen la atención y puedan realizarse en familia, para fortalecer la unidad. Tomar un descanso es fundamental para recargar la energía laboral y realizar las actividades que vienen con mucha fuerza, ya que el inicio de este mes viene recargado.

Tauro

Tiene que aventurarse a cosas nuevas y tener en cuenta al otro, la compañía y el apoyo en sus seres cercanos aportarán felicidad y soporte para los proyectos que vengan más adelante pero primero debe estar abierto a contar los planes, no guarde sus ideas para usted solo.



Hay algo en su vida con lo que se siente incómodo y puede aprovechar este momento para hacerlo, de lo contrario, más adelante la vida lo obligará a cambiarlo. Aproveche el tiempo libre para hacer las cosas que ha pospuesto.



Puede estar muy sensible, así que no descuide su lado sentimental y espiritual, deje un poco de lado el trabajo y preocúpese un poco más por usted y su salud mental.



Géminis

El inicio de septiembre es un momento importante para Géminis. En este primer fin de semana del mes se sentirá más feliz y cómodo con usted mismo, por lo que su buena energía podrá llamar al amor y a los buenos acuerdos o negocios.



Es un momento de trabajar duro, ya que los frutos de su esfuerzo se verán en las próximas semanas del mes. Arriésguese a aventurarse y confíe en su instinto, esto le traerá experiencias únicas.

Cáncer

Inicia un mes un poco tenso y duro para los nacidos en Cáncer. Este fin de semana debe ser fuerte ante comentarios negativos y opiniones que lo puedan afectar.



Este signo de agua sentirá una necesidad de estar todo el tiempo junto a la persona que ama, pero debe tener cuidado de no molestar a la pareja. Intenté hacer más actividades sólo o junto a sus amigos.

Leo

Este primer fin de semana no habrá ‘fuego’ para este mes, por lo que no será un buen momento para el amor. Deberá ser muy selectivo.



Puede aprovechar este tiempo para hacer cambios en su hogar y en su vida, empiece a dejar atrás pensamientos negativos con respecto al dinero. Puede tener suerte si se arriesga. Sin embargo, debe cuidarse de las energías negativas que haya a su alrededor ya que pueden afectar las decisiones que tome.



Virgo

Inicia un mes maravilloso para este signo. Este fin de semana le irá muy bien, sentirá un crecimiento personal y espiritual que atraerá buenos acuerdos y sociedades con personas cercanas.



Es un momento de cambio en los temas materiales. Si ha pensado en vender o comprar algún artículo del hogar, es momento de hacerlo. Además, esto hará que deje de lado situaciones del pasado que aún no ha podido soltar.

Libra

Llega la estación de este signo y sentirá una fuerza para destacarse en las cosas que le gustan, lo que le dará un sentimiento de superioridad sin la necesidad de opacar a nadie. Además, pueden llegar propuestas interesantes en las que tendrá la oportunidad de mostrar esa fuerza.



La suerte está de su lado, así que es momento de arriesgarse a tomar decisiones y emprender nuevos planes que pueden dar frutos en un futuro cercano.

Escorpio

El sol de Virgo acompaña a Escorpio con la energía necesaria para avanzar a nivel laboral y profesional pero debe tener cuidado con las decisiones que tome, ‘leer la letra pequeña’. Piense muy bien las cosas antes de hacer elecciones.



El deseo está en su signo y es un momento de amor; sin embargo, debe tener cuidado y ser selectivo con las personas que quiere traer a su vida.

Sagitario

Los planetas se acercan a este signo y sentirá que todo fluye muy lento a su alrededor; sin embargo, debe ser paciente y aceptar las cosas como llegan, no se afane. Sentirá un respaldo de sus amigos al momento de solucionar problemas, si siente algo que le incomoda, ellos estarán ahí para ayudarle.



Puede que las personas a su alrededor, las más cercanas, no estén pasando por un buen momento de salud, por lo que debe acompañarlos y ser un soporte para ellos.

Capricornio

Es un momento de beneficios laborales y personales, aunque primero tiene que empezar a ser más empático y ponerse en el lugar del otro, para que los acuerdos de las demás personas lo afecten positivamente.



Va a poder consolidar un proyecto que lleva un buen tiempo pensando pero que no ha logrado concluir.

Los libra son excelentes mediadores. Foto: iStock

Acuario

En un momento de brillo y éxito por los planetas que se alinean a su favor, es hora de consolidar un negocio y arriesgarse a avanzar. Se sentirá muy ocupado y con muchas cosas, sin embargo, esto le traerá frutos en un futuro cercano.



Deberá tomar una decisión importante en el ámbito laboral, piense en lo que más le beneficie. Puede ser momento de pensar en un cambio y poner como prioridad su tranquilidad y estabilidad mental.

Piscis

Debe ser muy selectivo en las decisiones laborales y económicas que tome, pues le irá mejor si piensa en los contratos bajo la legalidad y no se lanza sin pensarlo a un proyecto.

Sentirá la tranquilidad que lleva tanto tiempo esperando porque logrará resolver asuntos pasados que no lo dejaban estar bien con sus pensamientos. Aunque solucionar algunas situaciones pendientes puede significar enfrentarse con una persona a la que lastimó.

