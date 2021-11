Horóscopo: predicciones para el último fin de semana de noviembre

Conozca lo que le deparan los astros y el destino para este fin de semana, el último de noviembre, que dará inicio a la época decembrina.

De acuerdo con el portal especializado ‘Horóscopos 365’, estos días desde el viernes 26 y hasta el domingo 28 de noviembre van a ser bastante positivos para muchos de los signos.



Estas son las predicciones y aspectos de su vida en los que pueden influir la alineación de los planetas en su signo zodiacal, de acuerdo con el medio citado anteriormente.

Aries

Serán días positivos y llenos de buena energía para el primer signo del zodiaco, pues los nacidos bajo este regente tendrán un fin de semana marcado de suerte y éxito en el amor y en las relaciones con amigos y personas cercanas.



El planeta Venus estará en casa de los nativos de Aries, así que después de pasar por una semana pesada y recargada, ahora podrá disfrutar de un fin de semana de situaciones positivas en el ámbito profesional y sentimental.



Es momento de tomar riesgos y seguir a su corazón para ser feliz y encontrar la solución a algunos problemas que lo aquejan.



Tauro

Llega un momento de comunicación para los nacidos bajo este signo, podrá hablar de aspectos íntimos que había mantenido escondidos. El paso de Mercurio, favorecerá las conversaciones, sobre todo en pareja.



Puede aprovechar para hablar o declarar algo que hace tiempo quiere pero no ha tenido la valentía, las palabras adecuadas lograrán que las cosas salgan como espera, atrévase a intentarlo.

Géminis

A el tercer signo del horóscopo le espera un fin de semana con suerte en el amor y las relaciones interpersonales, por lo que podrá ver cómo todo fluye y avanza hacia el camino que desea.



Disfrute de la compañía de sus amigos en un gran fin de semana que tiene felicidad preparada para usted.



Cáncer

En su séptima casa se encontrará rondando el planeta de la belleza y el amor: Venus, por lo que sentirá una gran mejora, alivio y suerte en este aspecto de su vida.



Si está en una relación, aproveche esta oportunidad para reconciliarse o arreglar con su pareja algunas dificultades que hayan tenido, de tal forma que vuelva a sentirse completamente a gusto y enamorado.

Leo

Llegan días para arriesgarse a hacer un cambio físico que lo hará verse y sentirse diferente, lo que se verá reflejado en su actitud. Incluso, las demás personas también lo verán más atractivo.



También, puede disfrutar de momentos de diversión y creatividad que le brindarán espacios para disfrutar con amigos de momentos increíbles.

Virgo

Venus también estará en Virgo para finalizar esta semana, así como empezará a tener también influencia de los planetas Saturno y Plutón.



En un momento en el que puede relajarse, tomar las cosas con más calma y disfrutar al máximo. Es un buen momento para abrirse al amor.



Deje todo el estrés de la semana a un lado y aprecie las cosas que el universo le trae para el fin de semana, al estar tan pensativo y ocupado no ha tenido tiempo de divertirse por lo que no le ha dado una oportunidad a las relaciones sociales.

Libra

La influencia de los planetas en este momento abren espacios de diálogo y comunicación para este instante de su vida, llega el momento de escuchar y ser escuchado, pero sobre todo de comprender las opiniones de los demás.



A su vez, este es un buen tiempo para compartir con los demás lo que siente, de conectar aún más con las personas que quiere y su pareja, para llegar a acuerdos que lleva tiempo pensando en concretar.

Escorpio

Estos últimos días del año no traen buenas noticias en materia del amor para los nacidos bajo este signo. Sin embargo, esto no significa que no puedan disfrutar de otros ámbitos y con otras personas.



Puede ser un buen momento para enfocarse en usted mismo y cosas que le gusten, le apasionen o lo hagan sentir bien así como buscar nuevos proyectos.



Sagitario

Los nativos de Sagitario tendrán la oportunidad de arreglar los problemas que tienen con alguna persona que quieren mucho.



Es importante dejar a un lado el pasado y enfocarse en el presente para estar más tranquilo y poder perdonar algún mal momento por el que pasó.



Si hay algo que lleva tiempo intentando decir, es hora de hacerlo y hablar acerca de algo que le incomoda y quiere reclamar, pero no ha podido hacerlo. Las demás personas estarán abiertas a escuchar sobre sus sentimientos y comprenderlos.

Capricornio

Llega un momento clave para poder poner en orden situaciones y pensamientos que lo han hecho sentir incómodo, sobre todo con su pareja.



Se sentirá un poco aburrido y melancólico al recordar algunas cosas del pasado, aunque debe pensar en realizar actividades que le suban el ánimo y a su vez lo ayuden a comprender que debe quedarse sólo con las cosas que traen buena energía a su vida.

Acuario

Para los nacidos en este signo el destino tiene preparado un fin de semana de reconciliación, para arreglar las cosas con algún ser querido. Debe escuchar y ponerse en los zapatos del otro para poder superar las dificultades que tiene con esa persona.



Va a terminar el mes con una gran intensidad en el ámbito social y con amigos, va a tener momentos de alegría con personas que están en su misma sintonía.

Piscis

Llega un fin de semana lleno de actividades sociales, para disfrutar de amigos y del amor por lo que al acabar estos días se sentirá agotado, pero satisfecho con todo lo vivido.



Se dará cuenta que en medio de estos encuentros sociales una persona que le interesó en el pasado ahora está interesado en usted, por lo que puede ser un buen momento para arriesgarse a vivir una buena experiencia amorosa.

