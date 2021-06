Horóscopo para el puente festivo en Colombia

Conozca qué le deparan los astros a su signo zodiacal para este fin de semana festivo a partir de la alineación de los planetas, de acuerdo con Victoria Vélez, astróloga del periódico ‘El Español’.



(Lea también: Conozca cómo inscribirse al Runt 2021).

Aries

Es muy probable que se vuelva a poner en contacto con alguien del pasado. Intente solucionar los problemas anteriores para poder avanzar. Hacer las paces nunca será malo. Vendrán cambios positivos en el ámbito laboral.

Tauro

Este fin de semana será bueno económicamente hablando. Su bolsillo se verá beneficiado gracias a inversiones del pasado. Sumado a que es posible que le paguen una deuda pendiente, pero sepa como administrarlo. No siempre tendrá rachas de dinero.

Géminis

Después de momentos complicados anímicamente pronto llegará una solución. Encontrará tranquilidad en el día a día, pero entienda que su bienestar no debe depender de nada sino de usted mismo. Arriésguese a entender qué sucede con usted desde el interior.

Cáncer

Siga planeando muy bien las acciones que hará en el futuro. El ser ordenado es una de sus mejores cualidades. No se deje desanimar de quienes creen que vive en una esfera diferente. Eso es bueno si se proyecta teniendo los pies en la tierra.

Leo

Es importante que empiece a entender que los celos no lo van a llevar a ninguna parte. Si ama a una persona deje que sea libre. Las experiencias del pasado le recordarán que no puede controlarlo todo y que cohibir la libertad no es una forma de expresar amor.



(Le puede interesar: Conozca qué preguntan en la entrevista de la visa para Estados Unidos).

Facebook Twitter Linkedin

Con la llegada de junio los signos en general están más receptivos que de costumbre, debido a la luna. Foto: iStock

Virgo

Ha tenido días pesados laboralmente, así que tome este puente festivo para descansar. Está acostumbrado a dar el 100% en su trabajo. Eso está bien, pero entienda que se trabaja para vivir y no se vive para trabajar. Aproveche los días de descanso para compartir con sus seres queridos.

Libra

Recuerde la importancia que tiene su presencia en la crianza de sus hijos o sus animales. El ajetreo diario puede que limite su vinculación directa con sus familiares, pero priorice su círculo más cercano sobre esferas como la social y el trabajo.

Escorpio

Ha enfrentado momentos difíciles que han complicado que entienda por qué suceden cosas a su alrededor; sin embargo, asimile que la magnitud de las implicaciones dependerán de usted. Los hechos son solo eso: sucesos. De usted dependerá la gravedad de las consecuencias.

Sagitario

No se ha tomado el tiempo necesario para reflexionar sobre su comportamiento. Entienda que su relacionamiento depende también de la disposición que tiene frente a los otros. Reconozca que no siempre tiene la razón y que escuchar a los demás también es valioso para su punto de vista.

Capricornio

Ha vivido momentos difíciles en las finanzas personales. Las cosas van a mejorar un poco, pero es importante que priorice sus necesidades. Divida los gastos básicos de los lujos y las excentricidades. No es momento para aspirar a cosas inalcanzables.

Acuario

Es hora de empezar a dejar de darle importancia a las banalidades. Piense en positivo y celebre también las pequeñas cosas. La vida es más que apariencia. Si no lo empieza a similar desde ahora más adelante la vida se lo enseñará a los golpes.

Piscis

Se encuentra en un momento favorable laboralmente. La sinergia que tiene con sus compañeros de trabajo es buena. Aprovéchela para afianzar sus contactos. Puede que ellos le ayuden a ascender en un futuro.



(Nota relacionada: Conozca algunos planes para este puente festivo).



Tendencias EL TIEMPO