¿Sabe qué animal es en el Horóscopo maya?

Los mayas fueron una civilización antigua que se asentó en Centroamérica. Tuvieron mayor presencia en Guatemala, el sureste de México y en una parte de Honduras.



Aunque eran buenos en la escritura, agricultura, ganadería y en la arquitectura, se destacaron por sus avances en la ciencias exactas y la astrología.



Por eso fueron capaces de crear un calendario lunar compuesto por 13 meses de 28 días. En ese sentido, el año maya comienza el 26 de julio de nuestro calendario y cada mes es representado por un animal que fue importante para esta civilización. Descubra cuál animal lo representa según el Horóscopo Maya.

Murciélago (Tzootz)

Quien nace bajo este signo es un líder nato. Es una persona que no teme a los desafíos, tiene un gran poder de persuasión y consideran que la vida no vale la pena si esta no tiene un toque de elegancia y distinción.



Fechas: 26 de julio al 22 de agosto.

Escorpión (Dzec)

Las personas que pertenecen a este signo se caracterizan por ser analíticas y amantes de la perfección. También son ordenadas, claras y buscan estabilidad en todos los ámbitos de su vida.



Fechas: 23 de agosto al 19 de septiembre.

Venado (Keh)

Los individuos que los rige este signo se destacan por ser tranquilos, justos y románticos. Además tienen un sentido artístico y estético bastante desarrollado. También son muy sensibles.



Fechas: 20 de septiembre al 17 de octubre.

Guatemala es el país de Centroamérica con mayor número de comunidades mayas. Foto: iStock

(Lea también: Horóscopo Azteca: descubra su signo según su mes de nacimiento).

Lechuza (Moan)

Quien nace bajo este signo tiene mucha determinación y posee un carácter fuerte. Son personas muy intuitivas y eso les permite desarrollar la capacidad de influir en situaciones de su entorno.



Fechas: 18 de octubre al 14 de noviembre.

Pavo Real (Kutz)

Son personas extrovertidas que tienen un gran talento para expresarse. También son independientes y les gusta enfrentar nuevos desafíos. No tienen problema para decir lo que sienten y piensan.



Fechas: 15 de noviembre al 12 de diciembre.

Lagarto (Kibray)

Se destacan por ser generosas, bondadosas y serviciales. Transmiten mucha energía en su entorno y eso hace que les sea fácil establecer nuevas relaciones. Su amor es profundo e incondicional.



Fechas: 13 de diciembre al 9 de enero.

Mono (Batzkimil)

Las personas a las que los rige este signo son optimistas, creativas y tienen buen humor. Son inteligentes y curiosos, pero inestables en el amor porque son enamoradizos y les cuesta comprometerse.



Fechas: 10 de enero al 6 de febrero.

El lenguaje de los mayas tiene alrededor de 30 variantes. Foto: iStock

(Le puede interesar: Numerología: ¿qué es, cómo saber mi número y qué significa?).

Halcón (Coz)

Tienen una personalidad fuerte que inspira respeto. Les gusta luchar contra las normas establecidas y son ambiciosos. Son personas capaces de hacer grandes sacrificios para avanzar en los diferentes ámbitos de la vida.



Fechas: 7 de febrero al 6 de marzo.

Jaguar (Balam)

Quienes pertenecen a este signo, se caracterizan por su pasión y fortaleza para alcanzar lo que se proponen. Saben lo que quieren y encuentran mucho estímulo en los obstáculos que se les presentan en la vida.



Fechas: 7 de marzo al 3 de abril.

Zorro (Fex)

Son personas que tienen una vocación innata de servicio y son nobles. También son sencillos, justos y luchan por los demás. A pesar de esto, se pueden olvidar de atender sus propias metas o sueños.



Fechas: 4 de abril al 1 de mayo.

El calendario de los mayas está compuesto por 13 meses de 28 días cada uno. Foto: iStock

(Siga leyendo: ¿Por qué les creemos al horóscopo y a los trucos de adivinación?).

Serpiente (Kan)

Se destacan por ser elegantes, sensuales y les gusta que las admiren. Tienen grandes capacidades artísticas y son inteligentes. A veces disfrutan de la soledad porque en ella encuentran la paz interior.



Fechas: 2 de mayo al 29 de mayo.

Ardilla (Tzub)

Quienes nacen bajo este signo se caracterizan por ser versátiles, elocuentes y sociables. Les encanta lo inusual y novedoso, por eso detestan la rutina. Pueden ser inconstantes en el amor porque son enamoradizos.



Fechas: 30 de mayo al 26 de junio.

Tortuga (Aak)

Para estos individuos la familia es lo más importante y por eso les agrada estar mucho tiempo en sus hogares. Necesitan estabilidad y seguridad para prosperar en los diferentes ámbitos de su vida.



Fechas: 27 de junio al 25 de julio.

El año maya comienza el 26 de julio en nuestro calendario. Foto: iStock

(Lea también: Lucha contra el coronavirus opaca fiestas del Año del Buey en China).

Actualmente, el mayor número de comunidades mayas se encuentran en Guatemala y también es el país donde hay más variantes (30) del idioma de esta antigua civilización.



Tendencias EL TIEMPO.

Con información de La Nación (Argentina)- GDA*