En los últimos días ha rondado la noticia de que los signos zodiacales van a tener un cambio para el presente año 2023. Sin embargo, la Nasa desmintió dicha información y aseguró que el horóscopo seguirá siendo el tradicional.

Lo que se leía en redes sociales era sobre el supuesto anuncio de un nuevo signo zodiacal para leer e interpretar por medio del procedimiento adivinatorio que describe la personalidad y el futuro que depara para cada ser humano.



El supuesto signo que iba a llegar y que muchos estaban a la espera de esta innovación en el horóscopo era Ofiuco.



Cabe resaltar que no es la primera vez que se dan este tipo de especulaciones, ya que en el 2016 la Nasa tuvo que desmentir una información similar en su cuenta de Twitter. “¿Has oído que cambiamos los signos del zodiaco? No, no lo hicimos, solo hicimos los cálculos”.

Ofiuco, el descubrimiento

De acuerdo a las evidencias científicas, Ofiuco existió como una de las 13 constelaciones que rodean al Sol. No obstante, al nivel astronómico no se puede vincular ningún papel zodiacal, puesto que no hay argumento científico que lo sostenga. Asimismo, la Nasa enfatiza en que ellos estudian astronomía y no astrología.



Por su parte, el coach espiritual Fernando Javier afirmó que “la gente está muy revolucionada en las redes pensando en su horóscopo y en el cambio que podrían sufrir, pero nada de esto es cierto. Se trata de un bulo y eso se va a quedar ahí. Los horóscopos se van a quedar tal y como están. No habrá cambios”.



Hasta el momento y, como lo dictan los astros, los signos únicamente son Aries (Del 21 de marzo al 20 de abril), Tauro (Del 21 de abril al 21 de mayo), Géminis (Del 22 de mayo al 21 de junio), Cáncer (Del 22 de junio al 22 de julio), Leo (Del 23 de julio al 23 de agosto), Virgo (Del 24 de agosto al 23 de septiembre), Libra (Del 24 de septiembre al 23 octubre), Escorpión (Del 24 de octubre al 22 de noviembre), Sagitario (Del 23 de noviembre al 21 de diciembre), Capricornio (Del 23 de noviembre al 21 de diciembre), Acuario (Del 21 de enero al 18 de febrero) y Piscis (Del 19 de febrero al 20 de marzo).

