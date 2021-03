Horóscopo domingo 21 de marzo: los signos más infieles del zodiaco

La infidelidad es el principal motivo de separación en los colombianos. Según una encuesta de la Universidad de la Sabana, llamada Termómetro de la Familia en Colombia 2019, que busca hacer una radiografía de las familias en el país.



Además, durante las largas épocas de resguardo a causa del covid-19, muchas personas aprovecharon para tener más tiempo con su pareja, mientras que en otras se ‘despertó’ la infidelidad.



Otra encuesta que realizó la organización benéfica británica ‘Relate’ reveló que casi una cuarta parte de los participantes sentían que el encierro había añadido más presión a su relación. Estos factores, también, dieron pie al aumento de la infidelidad.



La astróloga Susan Taylor, que escribe en Astro Fame, elaboró la lista de los cinco signos zodiacales más propensos a ser infieles en el 2021. Según la página web de Astro Fame, Taylor cuenta con más de 20 años de experiencia en astrología.



1- Aries

Según la astróloga Susan Taylor, Aries es un gran amante en el 2021, pero también un alma apasionada que corre el riesgo de que su atención vaya a una dirección diferente. Su naturaleza coqueta podría llevarles al punto de ser infieles.

2-Tauro

La astróloga señala que Urano está siempre allí para recordarles a los Tauro que son libres y pueden hacer lo que deseen. “Ellos no se privarán de ningún tipo de placer. Precisamente son estas características las que vuelven a los Tauro más propensos a ser infieles durante este año”, dice.

3-Libra

Para Taylor, durante un periodo de duda, frustración y, tal vez, de transición, Libra podría ser infiel. Esto sucedería porque las estrellas le harán sentirse más libre pero también más enamorado de la vida y del amor.

4- Escorpión

Según Taylor, son personas un poco perdidas a veces. Al ser fans de las sensaciones sexys, los Escorpio podrían estar tentados a mirar a otro lado si la situación es suficientemente atractiva.

5-Acuario

Independientemente de si es infiel o no, de acuerdo con Taylor, Acuario se arriesgará a probar qué tan celosa está su pareja al aumentar el coqueteo durante el año. Taylor le sugiere a las personas Acuario ser cuidadosas, pues la reacción de su pareja será terrible si son atrapadas en la infidelidad.

Consulte aquí el horóscopo de este sábado

Aries, marzo 22 a abril 20



Debes cuidar tu relación con los demás, sobre todo si no estás seguro de lo que dices, porque puedes tener altercados indeseables. Comienza hoy una etapa favorable para actuar con independencia.



Tauro, abril 21 a mayo 21



Tu vida sentimental tiene cambios que te dan paz y armonía, lo que te brinda una gran seguridad y tranquilidad. El pensamiento positivo te conducirá a cimas inalcanzables para otros.



Géminis, mayo 22 a junio 22



Evita que la inestabilidad emocional te afecte, pues todos los ámbitos de tu vida podrían alterarse negativamente por esto. Crece tu fuerza interior y fácilmente das solución a tus conflictos y problemas en distintos campos.



Cáncer, junio 21 a julio 20



Con mayor disposición y organización, puedes mejorar de forma notable tus finanzas. En estos días Dios, los astros y el destino te brindan la oportunidad para cambiar, aprovecha esto al máximo, para planificar un nuevo comienzo.



Leo, julio 24 a agosto 23



El dinamismo y el compromiso que te caracterizan te abren caminos amplios y seguros hacia la prosperidad. El amor te trae grandes sorpresas que te hacen sentir muy bien.



Virgo, agosto 24 a septiembre 23



Hoy no es buen día para permitir que los problemas afecten tu estado de ánimo, menos ahora que tienes todo tu favor para realizarte como has soñado. Es bueno compartir, pero evita hacerlo con extraños.



Libra, septiembre 24 a octubre 23



Algunos negocios de largo alcance ahora están favorecidos, pero antes de que se aprovechen de tu buena voluntad debes aclarar tus diferencias con todos los demás. Tu sensatez y la cordura te ayudan a mantener la riqueza humana.





Escorpión, octubre 24 a noviembre 22



A medida que encuentres respuestas a tus inquietudes interiores y las razones de tu ansiedad, podrás ir recobrando la calma que has perdido, así como la confianza y la esperanza en un mañana mejor y más amable para ti.





Sagitario, noviembre 23 a diciembre 21



Busca tus objetivos profesionales con mayor precisión y positivismo, para que tus logros sean completos. La verdadera misión en la vida es dar mucho más de lo que puedas recibir.



Capricornio, diciembre 22 a enero 20



Acuario, enero 21 a febrero 19



La clave para dar fácil solución a los problemas del día es tener el pensamiento positivo en todo instante y la boca cerrada. ¡No lo olvides! Hoy no es un buen día para hacer préstamos.



Piscis, febrero 23 a marzo 20



Las actividades del hogar son relajantes para ti. La meditación y un cambio positivo de actitud te dan fortaleza interior y evitan la depresión. Es momento de ser sincero contigo mismo y con los demás.



ELTIEMPO.COM