Horóscopo del 18 al 21 de mayo: salud, amor y dinero para cada signo

Conozca qué le deparan los astros a su signo zodiacal a partir de la alineación de los planetas, de acuerdo con Victoria Vélez, astróloga del periódico ‘El Español’.



Aries

Es hora de tener una pausa emocional. Es muy probable que enfrente momentos dolorosos, pero recuerde que todo es momentáneo y dependerá de la importancia que le dé a las cosas. Adáptese a las situaciones que se enfrentarán en el mundo familiar.



Color de la suerte: morado.

Tauro

Dejé de postergar su desarrollo en ámbitos como el amor y el trabajo. En reiteradas ocasiones ha tenido la oportunidad de superarse, pero le tiene miedo al éxito. Dé un sí rotundo a todas las oportunidades que se presentarán de ahora en adelante.



Color de la suerte: verde.

Géminis

Recuerde priorizar su bienestar por encima de cualquier otra persona. No se sienta mal por hacerlo, no se trata de egocentrismo: se trata de prioridades.



Color de la suerte: morado.

Cáncer

Aléjese de quienes, evidentemente, no son congruentes con sus palabras y sus acciones. Ya ha detectado a quienes realmente no son leales, ahora, el siguiente paso será dejarlos fuera de su círculo social.



Color de la suerte: amarillo.

Leo

Tiene una predisposición astrológica a ser muy sensible y percibir energías. Use esa habilidad de manera positiva. No solo se deje afectar sino que parta de ello para tomar decisiones.



Color de la suerte: naranja.



Desde el pasado 11 de mayo los signos en general están más receptivos que de costumbre, debido a la luna nueva. Foto: Archivo Particular

Virgo

Dele importancia a su estabilidad psicológica, usualmente presta atención a su físico, pero olvida el interior. Recuerde que el exterior es tan solo un frasco y lo que importa es lo de adentro.



Color de la suerte: gris.

Libra

Si bien le gusta pensar las cosas con detenimiento y anticipación, no dé vueltas en círculos. Sobredimensionar las cosas le ha traído problemas, ya que no actúa rápido y las oportunidades se van de sus manos.



Color de la suerte: rosado.

Escorpio

Los sacrificios de los últimos meses darán resultados. Esto traerá felicidad a su vida, pero no se sienta mal por disfrutarlo. Es un logro merecido con esfuerzo y dedicación. Viva plenamente el reconocimiento y plantee sé ahora una nueva meta que con la misma disciplina alcanzará.



Color de la suerte: negro.

Sagitario

Es muy probable que vuelva a tener problemas con su familia. Esto se debe a que nunca está dispuesto a escuchar al otro, es momento de que permita que los demás exterioricen lo que piensa por más incómodo que lo haga sentir.



Color de la suerte: blanco.

Capricornio

Aproveche su tiempo libre en actividades placenteras y con compañías que gratifiquen su existencia. Aléjese de lo negativo y olvide los rencores del pasado. Intente empezar de nuevo, aunque eso implique esforzarse y olvidar cosas.



Color de la suerte: café.

Acuario

Atraviesa una etapa de tranquilidad. Intente conservar ese sentimiento en lo que queda del año. Recuerde la representatividad que tiene en su entorno y que inconscientemente es el ejemplo de algunos que lo rodean.



Color de la suerte: rojo.

Piscis

Sigue afrontando su vida en soledad. Esto le ha permitido reconocer sus habilidades y puntos a mejorar; sin embargo, no le tema al relacionamiento con los demás. Recuerde que no existe una única persona perfecta para usted, existen muchos con ese potencial que solo usted mismo puede brindarle.



Color de la suerte: fucsia.



