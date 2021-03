Astrología y predicciones para el mes de marzo

Un nuevo mes ha llegado. Iniciamos un periodo que viene cargado de eventos astrológicos con energía transformadora. ¿Quiere saber qué le depara su signo zodiacal a partir de la alineación de los planetas? Esto es lo que le espera a su signo en el inicio de mes.

Aries

De acuerdo con, Mereath Astrology, entrevistada en la revista ‘Vogue México’, marzo es un mes en el que transmitir sus ideas puede generar mucha pasión en usted. Si planea iniciar algo, tomar un curso, incursionar en nuevos negocios, a partir de una idea original este es el momento. Se sentirá preparado para pasar a la acción y dejar atrás el periodo de planificación. Usted puede.



La energía le empuja a nuevos comienzos, a soltar peso muerto y sentirse apasionado por la vida otra vez. Aprenda a soltar para tomar dinero y abundancia. La luna nueva del 13 de marzo es el anuncio de que llegó ese momento del año para ti. Es hora de pasar a la acción.

Tauro

Marte deja su signo para entrar a géminis. Esto representa un cambio en las energías que trae desde el inicio del año. El estrés y la ansiedad desaparecerán en pequeña proporción, gracias a la disminución de energía marciana.



Es un mes para poner límites dice Mereath Astrology, para separar lo personal y lo laboral. Es momento de tener cuidados internos, rememorar experiencias y fortalecer talentos. Cuide sus finanzas. Es posible que se muevan sus emociones profundas, despertando cargas anteriores. Lo importante es buscar soluciones.

Géminis

Es un mes en el que tendrá muchas ganas de accionar y emprender; no obstante, tenga paciencia. Aprenda a delegar actividades importantes, no es tan complicado. Es importante liberar la energía negativa acumulada en el corazón, sobre todo la que se trae del pasado.



Hay que aprender a perdonar y dejar ir, terminar de soltar. Comprométase con nuevos proyectos aprovechando la luna nueva en 13 de marzo para que llegue más alto. Es su momento de brillar en el ámbito laboral, según dijo Mereath Astrology.

Marzo puede ser una gran oportunidad en el amor para algunos signos. Foto: istock

Cáncer

Sus metas deben estar apuntadas a vivir plenamente, olvide lo material. Busque el significado de sus acciones y esto le llevará a conectar con su destino. No deje de buscar su alma gemela, merece una historia escrita en las estrellas, predice Mereath Astrology.



Es hora de limpiar su lugar de trabajo y poner en orden algunas cosas. Hágalo antes del 5 de marzo, permítase unos días para empezar con el pie derecho. Saque lo sucio y habrá espacio para lo nuevo. Emprenda nuevas aventuras.

Leo

La astróloga sostiene que va a estar pendiente de lo que sucede es su círculo social. No olvide a sus seres queridos. Prepárese para discusiones que pueden surgir, pero todo tiene un motivo y no lo justifica. Estará listo para soltar peso emocional, ya es hora de sanar las heridas de relaciones anteriores.



Es momento de reconocer que abrió su corazón a una persona incorrecta, pero hay que sanar. Para eso deseche el dolor y deje de hablar con su ex de una vez por todas.

Virgo

Es un mes cargado energéticamente. Persiga el éxito y el prestigio, no le tenga miedo al reconocimiento. Si algo se atraviesa, es posible que no lo tome de la mejor manera. Aproveche la iniciativa para ponerse en primer plano, recomienda Mereath Astrology.



Está bien ser reflexivo, que necesite estar a solas. Aproveche ese tiempo para construir a largo plazo, no olvide a su hogar y su familia. La vida es compleja, pero es mejor con un círculo de apoyo.

Libra

Según Mereath Astrology se sentirá con ganas de cambiar de vida, pero compararse no le va a ayudar. Se aventurará a correr riesgos, a perseguir aventuras. No le tema a lo desconocido. Será efectivo y receptivo del 5 al 13 de marzo.



La energía le favorece para perdonar y dejar ir cosas que le han lastimado. Recorte las distancias con quien se ha disgustado. Cambie su rutina si no le da resultados, es hora de empezar nuevos planes para notar cambios significativos.

A signos como piscis y libra, el horóscopo les aconseja tomar acción en sus vidas. Foto: iStock

Escorpio

Con frecuencia maneja emociones intensas y profundas, pero este mes puede que sea más pasional y radical que de costumbre. Dese la oportunidad de vivir algo con intensidad en el plano amoroso. No se precipite a tomar decisiones pesadas, cuide sus palabras.



Mereath Astrology afirma que puede que no esté vibrando con la energía correcta para dejar ir un contacto. Recuerde la importancia de proteger sus recursos talento y tiempo. Déselos a quienes lo aprecien y guarde la sensación de gratitud.

Sagitario

Espere la llegada de Marte que traerá consigo pasión. El foco se puede encender en los temas de pareja, no sea tan reacio a la felicidad. Se acercan cierres, pero no son nada dramáticos, No los minimice, ni los agrande: tómelos como son. Aprenda de ellos, algo vendrá en camino.



Es hora de renovar su imagen y reforzar su autoestima. Persista en sus sueños y resista camino a ellos. Nadie dijo que era sencillo pero lo logrará, así lo visualiza Mereath Astrology.

Capricornio

Es hora de retomar lo que se dejó en pausa. Los proyectos laborales deben continuar así no hayan sido exitosos. Recargue energía para retomar planes: volver al gimnasio o desempolvar el equipo de ejercicio en casa, señala la astróloga.



Durante los primeros días se le facilitará liberar enojo y sentimientos oscuros. Recuerde la aceptación, es válido estar así. Mire las cosas desde un nuevo lugar, entienda por lo que está pasando. Pronto lo comprenderá.

Acuario

Mereath Astrology le augura que estará en búsqueda de pasión, romance, protagonismo y diversión. Gran parte de su energía se irá en esas actividades. Los proyectos y relaciones que surgen de ahí captarán su atención y dedicación; sin embargo no olvidemos las anteriores.



Es un mes en el que puede iniciar o terminar una relación de pareja esto dependerá de qué tan enamorado, apreciado y feliz se sienta con su relación actual. Usted tiene todas las respuestas.

Este será un mes muy intenso para los signos zodiacales. Foto: iStock

Piscis

No es un mes para esperar a que las cosas pasen, hay que hacer que sucedan. Preste atención a lo que pasa con su familia y en su casa. Proteja a los que más ama. Promueva dinámicas familiares para evitar pleitos y discusiones.



Suelte el enojo y libérese para volver a empezar los proyectos que vienen y necesitarán su atención. Si algo no funciona, no lo piense tanto. Actúe, aconseja Mereath Astrology.

