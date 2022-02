Marzo empezará con la conjunción entre Marte y Venus en Capricornio potenciada con Plutón. Le consultamos a Verónica Barrionunevo (@traducirelcielo) sobre este y otros eventos astrológicos que marcarán los próximos días de marzo y advirtió: “Es importante tener en cuenta que en esa conjunción el que está más cómodo es Marte, y puede ser que prevalezca por sobre Venus: el desafío es ir hacia la armonía”.



“Mientras tanto, Mercurio, Saturno y la Luna van a estar conjuntos en Acuario, reclamando libertad y rebeldía, y el Sol en Piscis se va a magnificar cuando se encuentre con Júpiter. La Luna Nueva del día 3 será de una sensibilidad exacerbada, se notará en el ambiente y le dará lugar a una energía de cierre que va a ir in crescendo conforme el Sol se vaya acercando a Aries”, completó la astróloga.



“El 7 Marte y Venus pasarán a Acuario y cambiarán de color: todavía saturnizados, pero ahora con un tono decididamente uraniano. Querer y hacer van a ir felizmente de la mano y Mercurio, entrando a Piscis el día 10, también se desestructura y se deja fluir. La conjunción del 13 entre el Sol (todavía cerca de Júpiter) y Neptuno acompaña; nos vamos a sentir especialmente soñadores y por algunos días estaremos como si nos hubieran levantado los pies de la tierra. Al día siguiente, una Luna en Leo en oposición a Venus-Marte nos trae un poco de drama y nos recuerda que no sólo del agua y el aire se vive”, continuó sobre el panorama general que marcarán los próximos días.

“Ya en la tercera semana, el 18 la Luna en Virgo se encuentra desde el otro extremo con el Sol, Neptuno, Júpiter y Mercurio: se siente el tironeo de la tierra y es posible que se nos empiece a disipar la nube de fantasía. Además, Venus ya entra en orbe de cuadratura con Saturno: más tironeo de la realidad y las obligaciones”, completó.



“La energía cambia notoriamente con el Año Nuevo Astrológico el 21 de marzo. La entrada del Sol en Aries, en coincidencia con el tránsito de la Luna por Escorpio, le agregará un toque marcial a los últimos días del mes (Marte, dicho sea de paso, va a estar en cuadratura con Urano y con la Luna en ese momento). Se termina la temporada de ensoñación pero llega el momento de empezar el recorrido”, agregó Verónica Barrionunevo.



Por último la especialista resaltó: “La Luna junto a Plutón en Capricornio le dará un tono ríspido al 26, y al día siguiente conjuntará a Marte. Al mismo tiempo, Venus se acercará hasta unirse a Saturno. Todo esto puede o bien activarnos o bien triggerearnos. El mes termina con el Sol perfeccionando la conjunción a Quirón y la Luna en Piscis encaminándose al encuentro con el Sol. La Luna Nueva en Aries será el 1ero de abril”.



A tener en cuenta

1. Las fechas mencionadas son las del aspecto exacto (cuando la conjunción, cuadratura, oposición, trígono o sextil se da entre dos planetas en el mismo grado). Llamamos “orbe” a la ventana de tiempo antes y después de esta coincidencia en la que su influencia, aunque menor, es notoria; por favor, tené en cuenta esta información para considerar algunos días extra antes y después de las fechas dadas.



2. Con respecto a tu Ascendente, te recomiendo que busques en qué grado del signo está y en base a eso corrobores que los tránsitos del mes hagan aspectos a ese grado. Tomamos una ventana de + - 4° para considerar que un tránsito está en orbe de aspecto. Lo que describo a continuación aplica siempre y cuando el grado de tu Ascendente esté dentro de ese arco.

¿Qué dicen los astros?

Ascendente Aries: vas a sentir, por un lado, ganas de estar entre pares y juntarte con amigos, y por el otro una gran necesidad de introspección (que tal vez ya vengas sintiendo). Si tu casa II comienza entre los 7 y los 17 grados, Urano va a estar cerca…seguí teniendo cuidado con tus finanzas. Con Mediocielo entre los 7 y los 17 grados de Capricornio, puede haber sorpresas agradables en el campo de tus metas profesionales. También preparate para que cambie tu manera de valorarte a vos misma y a los demás.



Ascendente Tauro: este mes hay mucha actividad en tu casa X cualquiera sea el grado en que tengas tu Ascendente, va a haber planetas en tránsito en tu zona profesional, de metas y reconocimiento. También es posible que ya hayas comenzado un cambio que transforma la manera en que los demás te ven, o que estés en ese proceso. El momento es propicio. Se viene un Yo renovado.



Ascendente Géminis: en algún momento del mes vas a sentir la cuadratura (aspecto tenso) que el Sol le va a hacer a tu Ascendente. Puede que te sientas bloqueada o que no sepas para qué lado ir. Refugiate en el trígono (aspecto fluido) que tu Ascendente va a recibir de Marte y Venus (y según el grado en el que esté también de Saturno)...energía propicia para moverte y generar endorfinas y para relajarte en la apreciación del arte y en los placeres. Buscá la armonía.



Ascendente Cáncer: el Sol en Piscis arroja luz sobre zonas que necesitaban más profundización. Es el momento de ir a fondo y pensar en qué hay que reciclar para que renazca de otra forma. Puede ser que algo que provenga de un grupo o comunidad en el que participás (o bien de tus amigos) te sorprenda positivamente.



Ascendente Leo: pasó Júpiter y quedó Saturno en tu casa VII, así que si tu Ascendente está entre los grados 15 y 26 podés estar experimentando demoras o limitaciones tediosas en tu relación de pareja; sin embargo, no vas a dejar de sentirte afortunado en el amor y en la conexión íntima con el otro. ¡Bien ahí! Si se frustra algún viaje o tenés algún imprevisto académico, respirá hondo y tomátelo con filosofía. Ya pasará.



Ascendente Virgo: si no es este mes, será en abril, pero la mayoría de los virginianos van a recibir el tránsito del Sol, Júpiter y Neptuno por su casa VII durante marzo. Esto traerá distensión y entendimiento en las relaciones amorosas ya establecidas, y quizás la llegada placentera de alguien nuevo. Además, hay mucha energía en tu área creativa (que es, también, la de romances y aventuras).



Ascendente Libra: momento de organizarse. Familia, chicos, rutinas laborales, chequeos de salud y mejora de hábitos van a ser el eje del mes. En el campo amoroso, pueden esperarte sorpresas e, incluso, cortocircuitos. Se viene una etapa de revisiones, aprendizajes y enmiendas (si no es que ya empezó).



Ascendente Escorpio: se van calmando las aguas de lo que puede haber sido un momento tenso de pareja y el foco pasa a estar en el trabajo, en la puesta al día de pendientes de salud o de tareas en general, y a la creatividad. También es posible que conozcas a alguien nuevo con quien compartir diversión y algo más.



Ascendente Sagitario: ¡Al final, lo primero es la familia! Es posible que las cosas en el trabajo estén un poco caóticas o que por momentos algo inesperado altere el orden de tu rutina cotidiana; este mes, el eje que te va a mantener a flote es el de tus afectos más cercanos y tu entorno en general. Salir a dar una vuelta por el barrio para despejarte te va a ayudar mucho. Lo creativo y el juego, también.



Ascendente Capricornio: Plutón está saliendo de tu casa II pronto vas a sentir un alivio en el bolsillo. Pero ojo, a los Ascendentes Capricornio en grado 15 al 26 Saturno les va a seguir poniendo un freno. Es posible que después del mal trago tengas ganas de una transformación o un makeover, que puede ser literal y/o simbólico. Mirá a tu alrededor, el entorno es importante para vos ahora. No te sorprendas si los más chiquitos andan medio inquietos.



Ascendente Acuario: ¿Cómo va ese tránsito de Saturno por tu Ascendente? ¿Ya te tocó o todavía no? ¿Y Urano en tu casa IV? Tenés, o venís de, mucha actividad en ángulos importantes de tu carta que involucran tu identidad, tu voluntad, tus orígenes, a tu familia y a tus afectos más cercanos. Lo bueno es que el Sol y Júpiter van a transitar tu casa II (money, money, money).



Ascendente Piscis: el signo angelado del mes. El Sol y Júpiter van a tocar tu Ascendente y a seguir viaje por tu Casa I; además, Venus y Marte van a hacerle sextil (y trígono -otra conexión fluida- a la casa VII). En otras palabras, tanto vos como tu pareja pasan por un buen momento, y puede que haya comienzos interesantes y placeres renovadores. ¡A disfrutar!.

