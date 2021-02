Horóscopo: signos y predicciones hasta el 6 de febrero

Para saber con exactitud a qué signo del zodiaco pertenece, el portal web ‘Astrocentro’ explica que: “Tu fecha de nacimiento define tu signo astrológico, es decir el lugar en el que se encontraba el Sol en la rueda del zodiaco en el momento en que tú viniste a este mundo”.



El mismo portal afirma que existen 12 signos astrológicos que se reparten en 4 elementos: agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), fuego (Aries, Leo y Sagitario) , aire (Géminis, Libra y Acuario) y tierra (Tauro, Virgo y Capricornio).

En el horóscopo semanal realizado para EL TIEMPO por el astrólogo Mauricio Puerta se puede encontrar la fecha que corresponde a cada signo. En este momento se encuentra regente el signo de Acuario, que va desde el 21 de enero al 19 de febrero.



Predicciones

Acuario: 21 de enero - 19 de febrero

Está entrando al momento de entender cuál es su auténtica dimensión, al concluir una fase importante en este momento de su vida. Luego de la jornada comprenda que llega el tiempo del descanso. Simbólicamente, al terminar cada día, ¿en qué estado regresa a su casa? ¿Se habrá echado encima cargas innecesarias que no han hecho más que aumentar sus obligaciones? Debe intuir qué es lo que ha realizado en conciencia, a través de esfuerzos y tribulaciones y no como algo gratis. No deje de amar al prójimo.

Piscis: 20 de febrero - 20 de marzo

Para que no le quede el sabor amargo de que está cargando una cruz a cuestas, piense que debe cancelar los efectos que le produce sufrir en la vida. Y, más aún, si sufre en vano, es decir, si no sabe aprovechar la energía que se libera con dicho sufrimiento. De ser así, todo en su vida es sufrimiento inconsciente, incluyendo la enfermedad, la vejez y hasta la muerte misma. Observe qué lo anima a vivir lo que está viviendo. ¿Es que, acaso, aquello que le da identidad es su alma?



Aries: 21 de marzo - 20 de abril

Si el vocablo ‘karma’ significa acción, entonces lo que está haciendo y vino a hacer es un karma que debe conocer por comprensión y no por resignación o renegando de él. Si usted está dormido en la vida, ¿las cosas le suceden y nada hace?. ¿Acaso usted no es responsable de lo que hace cuando es ignorante de hacerlo? Como su karma está asociado directamente con sus actos, no está demás advertir que dichos actos también dependen de su nivel de ser y comprensión ¡Elévelo!

Tauro: 21 de abril - 21 de mayo

Ahora se habrán de destruir las bases en las cuales ha estado sostenido interna y externamente durante tanto tiempo. Usted que se creía tan libre ahora se ve tan preso de tantas situaciones o personas. Mientras peor se sienta, más anhelará renacer como individuo con más conciencia. Es momento para salir de aquello que le desagrada en su interior. Puede intentar evadir o escapar de la realidad pero no de usted mismo, porque a donde vaya todo es ‘usted mismo’.



Géminis: 22 de mayo - 21 de junio

Esté muy atento a las acciones que lo frenan como si fueran limitaciones de su existencia, así como a los sucesos inevitables ante los cuales nada puede hacer. Ahora son muy importantes los valores espirituales que tiene que alimentar para soportar el sufrimiento. Al fin y al cabo, usted ha vivido a través de esfuerzos y tribulaciones y nada le ha sido gratis, pero es esa forma de vida que lo ha ayudado a sentirse a sí mismo como un ser diferente.

Cáncer: 22 de junio - 23 de julio

Llegó el momento para ayudarse a sí mismo y a los demás. Usted es el infinito solitario y silencioso lleno de situaciones inexplicables por medio de las que encontrará empatía para soportar lo que sea. Esto lo hará purificar por medio de pruebas morales que puedan ser arbitrarias, vacilantes, llenas de tentaciones. En este momento es fundamental que haga un balance personal y también una unión muy limpia y clara con su naturaleza interior y exterior.



Leo: 24 de julio - 23 de agosto

¿Ha logrado sentirse, no como un individuo en particular, sino como un ‘ser universal’ que ha regresado a la divinidad que hay en su interior? Si llegó a esta etapa de su vida sin saber esto, le corresponde volver a comenzar con la comprensión que haya alcanzado a adquirir acerca de una sola cosa: quién es usted en este momento. Si había nacido fósforo y logró alcanzar a ser vela, entonces comience una nueva etapa como vela para tratar, ahora, de ser: antorcha.

Virgo: 24 de agosto - 23 de septiembre

¿Se ha puesto a pensar si todo lo que le sucede en la vida es voluntad de Dios? Si esto fuera así, debe pensar que no existe ninguna posibilidad de libre albedrío porque, según su pensamiento, él lo controla todo. Ahora bien, si tiene libertad para elegir entre hacer el bien y el mal, ¿usted tendrá dicha libertad o es su reacción ante lo que le sucede lo que determina las consecuencias? Piense, mejor, que es como si fuera la ley de la madre naturaleza la que obra de tal o cual manera en usted.



Libra: 24 de septiembre - 23 de octubre

La vida le indica que puede salir de ciertos ‘karmas’ construyendo alianzas favorables, operando muy sabiamente con otras personas, con la única condición de saberse independiente y responsable de lo que esté cocinando, pues es eso lo que comerá mañana. Esa es su personalidad, aquella que se oculta bajo la superficie, en los submundos de la psique. Tal vez ahora todo dependa de la inseguridad de su inconsciente. Desarrolle más su flexibilidad hacia las personas y sucesos.

Escorpio: 24 de octubre - 22 de noviembre

Llegó el momento para demoler las cosas y así dejar algo nuevo en su vida. Es tiempo para descubrir lo que hay de indestructible en usted. Para ello, salga de los antiguos límites de su ‘yo’ y ábrase a otros diferentes. Han llegado los períodos de purificación y renovación, de regeneración y de renacimiento, en donde la materia debe perder todo poder sobre usted; el ‘ello’ pasa a una segunda categoría, pues ahora es fundamental renovar aquello que usted es.

Sagitario: 23 de noviembre - 21 de diciembre

Para sanar hay quienes se refugian en las religiones, en los monasterios, en los conventos, en la meditación, en el amor a Dios, y llegan a cualquier extremo con tal de encontrar la tan ansiada paz del alma o por lo menos que el alma descanse en paz y el cuerpo no sufra más. ¿Es usted uno de ellos? sea lo que sea, tiene que asumir la responsabilidad y consecuencia de sus actos. Ahora sabrá qué ha dejado de hacer, qué no enfrentó y qué dolores evitó y no ayudó a subsanar en otras personas.



Capricornio 22 de diciembre - 20 de enero

Trabaje los efectos que le produce su destino. Es decir, por ejemplo, que en su destino esté que llueva, pero no está mojarse. El problema es que ese destino no está generado en usted tan solo por acciones físicas, también sus palabras y pensamientos entran en el juego. Piense que así como el carbón requiere de millones de años y mucha presión para convertirse en diamante, igualmente usted necesita de ambas circunstancias para liberarse de la peor de sus tragedias: su ignorancia.





Tendencias EL TIEMPO