Horóscopo de hoy: qué depara su signo zodiacal para fin de mes

Conozca qué le depara el horóscopo a su signo zodiacal para este fin del mes de junio a partir de la alineación de los planetas, de acuerdo con Victoria Vélez, astróloga del periódico ‘El Español’.



Aries

No es el momento indicado para que se endeude, sin importar los planes a largo plazo que tenga y en los que quiera empezar a trabajar. Es importante que entienda que pedir ayuda también es necesario ocasionalmente y que recibir consejos es una buena idea para ver todo en perspectiva.

Tauro

Su trabajo le apasiona, pero entienda que no tiene que extralimitarse con tal de complacer a su jefe. Esto precisamente le ha traído problemas con sus compañeros y un ambiente laboral tenso. No tiene que ser la sombra de su superior para ser el mejor. Valore su trabajo y de paso el de los demás.

Géminis

Sus esfuerzos laboralmente traerán por fin resultados monetarios. Si en dado caso no surge la gratificación que se merece, es importante que alce la voz para que lo reconozcan. Si se esfuerza el doble la remuneración también debe serlo. Recuerde que llegó a sacrificar su bienestar social y a su familia por complacer a su jefe. Es hora de que eso cambie.

Cáncer

Su habilidad comunicativa mejorará en el transcurso de esta semana. Aproveche para conocer a sus seres cercanos, ya que a pesar de que son su familia, usted no suele conocerlos tan bien como cree. Es buen momento para empezar a buscar un nuevo amor y aventurarse a lo que esto trae.

Leo

Sea consciente de sus gastos. Suele darse lujos y excentricidades que no le son posibles de costear. Está bien darse un gusto de vez en cuando, pero vivir de las apariencias en ningún momento será bueno. No tiene madurez financiera y si no la adquiere prontamente la vida le enseñará lo que es vivir con escasez.

De acuerdo con la astrología la posición de los astros puede incidir en la vida cotidiana de los seres humanos. Foto: iStock

Virgo

Siga proyectándose a largo plazo. Es posible que dentro de poco empiece a avanzar profesionalmente. Es un buen momento para compartir con sus amigos y seres queridos. Olvídese de las rutinas e intente sorprenderse a sí mismo y a quienes lo rodean. Su actitud positiva le facilitará interactuar con los demás. Es posible que algunos interesados se aproximen a usted.



Libra

Es hora de que empiece a ser sincero con usted mismo y no intente engañarse frente a sus emociones. Demostrar vulnerabilidad, contrario a lo que la mayoría puede llegar a creer, no es sinónimo de debilidad. Puede dejar a la luz el gran valor humano que tiene y que lo diferencia de quienes le hacen daño.

Escorpio

Ha vivido constantemente con el temor a equivocarse frente a los demás; pero le cuento un secreto: todos lo hacen. Recuerde que, independientemente de lo que haga, de usted dependerá qué relevancia le da lo que los demás opinen. Si se arriesga puede que tenga éxito a nivel social.

Sagitario

Empiece a desarrollar la paciencia como un hábito. Suele vivir a un ritmo más acelerado que la mayoría y eso le ha permitido entender la importancia de dinámicas productivas; pero no siempre tiene que ser así. Entienda que el descanso también es una actividad necesaria y que vivir sin disfrutar los momentos no es siempre la mejor opción.

Capricornio

Permita que los demás le ayuden. Que lo hagan no quiere decir que piensan que usted siempre está mal, todo lo contrario, están buscando la manera de aportar a su bienestar. Permita que la persona con quien está saliendo conozca su parte más interna. Comparta sus temores para lograr un entendimiento pleno en el ámbito amoroso.

Acuario

No ha tenido momentos de felicidad en los últimos días, por eso es necesario que se tome un tiempo para estar con usted mismo. El rodearse con los demás puede que le haga sentirse seguro; sin embargo, cuando usted está solo en su habitación es cuando en realidad debe explorar lo que ha intentado ocultar. Sus compañeros son una opción de distracción, pero que ellos no lo aíslen de lo que debe afrontar.

Piscis

Es importante que empiece a pensar en opciones de inversión. No desperdiciar la llegada de la prima y de las bonificaciones que tanto se merece. Está tentado a derrochar en uno que otro placer que quiere darse; pero recuerde que no siempre será temporada de vacas gordas y que debe pensar en su futuro.



