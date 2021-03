Conozca las mujeres más bellas y encantadoras de la astrología

La interpretación o correlación de los eventos celestes con la vida de las personas ha sido un tema que genera curiosidad para muchos. Esto, según el sitio web especializado ‘leotarot.com’ es lo que conocemos como astrología y que, bien sea oriental u occidental, se encarga de encontrar esas relaciones entre los astros y las diferentes características de las personas e incluso, conocer predicciones de su futuro.



(Además: Estos serían los 5 signos astrológicos más infieles en el 2021).​

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO puede ver la imagen aquí)

En Colombia y el mundo muchas personas creen en la influencia de los astros en sus vidas, y acuden a astrólogos, quienes se han posicionado como personas que pueden guiar y explicar qué está sucediendo en la vida de quienes los consultan, de acuerdo con la influencia de esos eventos celestes.



(Siga leyendo: Conozca cómo es su salud según su signo zodiacal).

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO puede ver la imagen aquí)

Los astrólogos son reconocidos por compartir mensajes de empoderamiento y de facilitar el entendimiento a las personas de sus complejos estudios.



Por su parte, las mujeres que se dedican a este oficio, se caracterizan por la buena atención y el carisma en el desarrollo de su trabajo profesional. También se han convertido en referentes de belleza, en tiempos en los que las redes sociales y los medios de comunicación facilitan el acercamiento con las audiencias interesadas en el tema.



(Además: Carreras y trabajos recomendados según su signo astrológico).

Conozca algunas de las astrologas expertas en Colombia y en el mundo que son reconocidas por sus encantos y el contenido que promueven por sus redes sociales.



(Siga leyendo: ¿Cómo es la forma de ser de las mujeres según su signo astrológico?).

Jannin Farias

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO puede ver la imagen aquí)

De origen venezolano, la astróloga Jannin Farias es una de las más reconocidas en Colombia, por su participación en el programa de televisión ‘Muy Buenos Días’ del 'canal RCN' durante más de trece años.



De acuerdo con una investigación realizada por ‘Las 2 Orillas’, la mujer siempre tuvo dones, los cuales le han permitido acertar en muchas de sus predicciones. En Venezuela inició con pequeñas lecturas de tarot y poco a poco fue escalando hasta tener su propio programa de televisión en la cadena ‘Venevisión’.



(Siga leyendo: Horóscopo hoy: Así es usted en el sexo, según su signo astrológico).

Con la llamada de Jota Mario a hacer parte del icónico ‘Muy Buenos Días’, Farias despegó aún más en su carrera. Actualmente tiene 49 años y su talento sigue intacto como su belleza.



Es halagada por sus seguidores en redes sociales por no aparentar la edad que tiene y porque muchos dicen sentirse satisfechos con sus servicios y predicciones.



(Además: ¿Por qué les creemos al horóscopo y a los trucos de adivinación?).

Andrea Gumes

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO puede ver la imagen aquí)

Es una española nacida en Barcelona, politóloga y periodista cultural, además de especializarse en los contenidos astrológicos.



Escribe mensualmente el horóscopo para ‘Vogue España’ y además hace parte de podcasts, webseries y programas culturales como Radio Primavera Sound, Ciberlocutorio, Tardeo, Tube d’Assaig y Àrti.



(Además: Este es el día con más suerte en el 2021, según la astrología).

"Desde pequeña iba a los quioscos a toquetear revistas en busca de la página de los horóscopos. Una lectura de mi carta astral me cambió la percepción sobre la astrología psicológica y desde entonces cuando conozco a alguien la segunda pregunta es siempre ¿oye, pero qué signo solar eres?” aseguró la mujer a ‘Vogue’.



(Siga leyendo: Los signos que tienen más suerte, según la astrología).

Kesaine Walker

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO puede ver la imagen aquí)

Walker es una jamaiquina de 35 años que se dedica a ser curandera de energías y su enfoque se centra en identificar sucesos planetarios que están ocurriendo en el momento y que, tal vez, son las razones por las que sus clientes buscan su ayuda.



Declaró para ‘Vogue’ que utiliza “la astrología para potenciar mis visiones espirituales”.



(Además: Qué dice su signo del zodiaco en relación con la luna).

Marissa Malik

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO puede ver la imagen aquí)

Es una DJ, productora musical y astróloga de 26 años. Reside en Londres y afirmó para ‘Vogue’ que "como persona racializada del colectivo LGTBIQ+, a veces es difícil encontrar el camino en la espiritualidad; “la astrología ha resultado ser la clave de bóveda que siempre he necesitado”.



Se caracteriza por su estilo singular de expresar abiertamente por sus redes sociales sus posturas ideológicas.



(Además: 2021: qué días habría más y menos deseo sexual, según astrología).

Leona Moon

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO puede ver la imagen aquí)

Tiene 31 años y es reconocida en redes por su ingenio a la hora de explicar con memes las características y rasgos de los signos zodiacales.



Para una entrevista con ‘Vogue’ aseguró que empezó a estudiar astrología y aprendió más cosas sobre las cartas astrales; “de repente, me sentí comprendida. Además, me di cuenta de la profunda capacidad de esta disciplina para ayudar a otras personas y a mí misma; desde entonces, no la he dejado”.



Sus inicios los dio redactando horóscopos en medios locales de San Francisco, Estados Unidos.

Alizza Kelly

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO puede ver la imagen aquí)

Inició como ocultista, estudio de las prácticas o ciencias ocultas, como la magia; sin embargo, hace siete años lanzó una app de citas pero enfocada a encontrar parejas con signos zodiacales compatibles. La app tiene por nombre ‘Align’ (Alineados, por su traducción al español).



La neoyorquina de 31 años declaró a ‘Vogue’ que “la astrología es una herramienta transformadora. Con el universo como telón de fondo, tenemos suficiente perspectiva para vernos al completo”.



También se caracteriza por hacer humor con los signos del zodiaco por medio de memes.



(Siga leyendo: Numerología: ¿qué es, cómo saber mi número y qué significa?).

Mía Astral

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO puede ver la imagen aquí)

Esta venezolana es abogada y según el diario ‘El País’ de España, es una “bomba sexy” que ha revolucionado la forma de analizar el horóscopo y la carta astral.



De acuerdo con el medio español, María Pineda (su nombre de pila), se crió con su abuela, quien vivía muy interesada en los astros. Incluso, cuando Mía iba a salir, le advertía: “cuidado que la luna está en escorpio”.



Se fue a vivir a Estados Unidos a desempeñarse como abogada, pero no lo logró, así que buscó otros trabajos y luego empezó a escribir un blog personal sobre eventos astrales. Luego incursionó en redes sociales y hoy por hoy tiene más de 2 millones de seguidores, solo en su cuenta de instagram.



Tendencias EL TIEMPO

Más noticias:

- Escándalo por niña influenciadora de 8 años con un novio adolescente



- Semana Santa: ¿qué piensan los colombianos de viajar en esta época?



- No podían faltar: los memes de la almojábana a $12.000 en El Dorado