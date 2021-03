Horóscopo de hoy 31 de marzo: predicciones para Semana Santa

Junto a la Semana Santa ha llegado el final del mes de marzo, período de transición de acuerdo con los astros. Según el periódico español ‘20 minutos’ esta será una etapa de cambios y oportunidades en aspectos como el amor, la salud y el dinero para varios signos zodiacales.



Lea acá qué se depara para su vida, de acuerdo con su signo de nacimiento:

Aries

Que algunas cosas se escapen de usted no es negativo. Aprenda a soltar. Hoy disfrutará algo que le sucedería a una persona que usted no quiere; sin embargo, no conserve ese sentimiento.

Tauro

Es momento de reconocer que las cosas no van tan bien en el aspecto laboral como antes. Tome una perspectiva más humana y entienda que no está solo, tiene personas a su alrededor. No guarde sus sentimientos.

Géminis

No vuelva a reincidir en los hábitos nocivos que ya había dejado. Priorice su bienestar mental y de salud. Saque su fuerza de voluntad y manténgase firme en las decisiones que tome. El poder recaen en la toma de sus decisiones.

Cáncer

No busque que las demás personas dependan de usted, ya que es algo usualmente hace - de manera inconsciente - cuando brinda consejos. Valore la libertad de los demás. No busque relaciones con ataduras, encuentre a alguien que esté cerca, pero no lo obligue a estar siempre con usted.

Leo

Puede que hoy se aburra con mayor frecuencia, sin embargo, piense que mañana será un nuevo comienzo. Cada día tendrá su afán y no sobredimensione las cosas. Podrá cambiar algunos aspectos, pero todo en su momento. Dar un paseo le sentará muy bien.



Esta será una etapa de cambios y oportunidades en aspectos como el amor, la salud y el dinero Foto: iStock

Virgo

No siga esperando empatía en un círculo de personas determinado. Ellos no están obligados a hacerlo y tal vez usted se canse de esperar. Las palabras de ánimo tienen valor dependiendo de quién las dice y no necesariamente son de quienes usted quiere. Desahóguese con alguien de confianza.

Escorpio

Será un día complejo en el trabajo, pero aprovéchelo para hablar con sus superiores. Una buena conversación potenciará su proyecto de vida en la empresa y también determinará límites. No deje que abusen de usted en ningún sentido, ni tampoco lo haga.

Sagitario

Recuperará el contacto con las personas que lo han ofendido. La reconciliación y el perdón son claves en la vida, pero no olvide hacer retrospectiva sobre su comportamiento también. Esto le aclarará las cosas para avanzar.

Capricornio

Sabe hacer cosas buenas y eso es su sello diferenciador. Véndase con ellas, así ganará más personas de su círculo social y puede que se abra paso en el mundo laboral. Sea positivo y demuestre de lo que es capaz sin temor.

Acuario

No se deje llevar por las apariencias. Abandone su constante reflexión sobre su imagen, ya que no le favorece en el relacionamiento con otros. Piense en ser auténtico, eso marcará la diferencia y atraerá personas que no necesariamente valdrán la pena; pero empezará a explorar.

Piscis

En la última temporada ha sido bastante positivo y eso le ha permitido ver las cosas desde otro ángulo. Hoy se sentiría con una gran carga energética, así que aprovéchela, pero tampoco peque de confiado/a.



