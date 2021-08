Horóscopo de Géminis para el mes de septiembre de 2021

Septiembre es un mes que trae tranquilidad y orden para Géminis después de los eclipses de mitad de año que ‘desacomodaron’ todo, por lo que habrá oportunidades de fortalecer lazos familiares y amorosos.

De acuerdo con la tarotista Mathie, del canal en Youtube ‘Guia Angelical’, este mes llegará a la vida de Géminis una persona muy especial, que le hará volver a creer en el amor y que además es alguien por quien se siente muy atraído.



Si ya tiene pareja, llega el momento del diálogo. Va a conocer algunas cosas que su pareja no le había comentado con respecto a cómo se siente a su lado, pero no se asuste, esto les ayudará a conocerse mejor y a fortalecer la relación.



Es hora de aterrizar algunos sueños que tenía y hacerlos realidad. No deje los proyectos sólo en fantasías y empiece a planearlos, de lo contrario no se alcanzarán. Si tiene un viaje soñado con su pareja, es momento de hacer un cronograma y organizarlo correctamente para dejar de aplazarlo.



En el ámbito laboral, de acuerdo al tarot de Mathie, Géminis verá un poco afectado su trabajo por algunas leyes o normas que deberá cumplir la empresa, por lo que su jefe puede tomar algunas medidas que no lo harán sentir muy bien. Sin embargo, esto es temporal.

Si debe trabajar en casa no piense que esto es una desventaja y aproveche el tiempo que no gasta en ir a su trabajo para descansar. Así mismo, sus finanzas serán beneficiadas por el ahorro que genera no salir del hogar.



Para los nacidos en Géminis que estén en búsqueda de trabajo, este será un mes decisivo para que ese empleo que tanto quiere al fin sea suyo. No deje pasar las oportunidades, debe estar atento.



Será un mes de buenas finanzas y ‘fortuna’, pero debe pensar muy bien en qué gasta o invierte ese dinero. Esta puede ser una oportunidad de darle estabilidad a su casa o familia, más aún en momentos en los que está trabajando desde el hogar.



Es un mes de fortaleza y oportunidades en el amor y el dinero así que no deje pasar por alto todas las señales. No olvide cuidar muy bien su alimentación, ya que posiblemente se descuide y afecte su salud.

