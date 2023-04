Este año habrá cuatro eclipses, dos de sol y dos lunares. Justamente, el primero será uno solar que sucederá el próximo 20 de abril y será en Aries. Para los creyentes en la astrología y el horóscopo, este traerá algunos cambios sobre los signos.



A continuación, le contamos cuáles serán esos cambios que tendrá que afrontar cada signo. Sin embargo, cabe aclarar que la influencia de los eclipses puede variar entre cada persona, ya que también están en juego otros factores astrológicos como la posición de los planetas y la carta natal.

En este mes de abril se ve una temporada de nuevos inicios, que comenzó con la Luna llena del día 6, pero que se verá en todo su esplendor el día 20 con el eclipse, siendo también un momento de movimiento energético, explica la revista OHLALÁ.

La misma revista indica que lo signos vivirán los cambios de la siguiente manera:

(Además: Horóscopo: estos son los signos zodiacales más compatibles en el amor).

- Aries: van a sentir una gran fuerza interior, lo que les dará la energía para iniciar proyectos excepcionales.

- Tauro: aunque parezca que no van a tener grandes cambios, puede que de manera inconsciente tengan tensión contenida, por lo que deben relajarse o sino podrían padecer de insomnio.

- Géminis: les puede afectar el área de las relaciones interpersonales, por lo que les aconsejan mantener bajo perfil por algunos días, evitar liderar grupos y tener discusiones.

Facebook Twitter Linkedin

Entérese cómo influirá el eclipse parcial de sol en su signo. Foto: iStock

- Cáncer: pueden tener mucha energía para alcanzar sus metas profesionales, aunque eso puede provocar que corran algunos riesgos. Les aconsejan no buscar aprobación ni exponerse sin necesidad.

(De su interés: Horóscopo: los cuatro elementos y su relación con los signos zodiacales).

- Leo: según indican, pueden atravesar por situaciones confusas. Por eso, les aconsejan evitar hacer viajes o tratar con personas de otro país, iniciar juicios ni tener audiencias grandes hasta que todo se equilibre.

Facebook Twitter Linkedin

Eclipse solar Foto: iStock

- Virgo: se puede ver afectado el área de las finanzas y la vida sexual. Como el eclipse será en la casa 8, puede que les afecte mucho o poco, que todo sea muy bueno o muy malo, sin puntos medios.

- Libra: les va a afectar más en las relaciones de pareja, por lo que les aconsejan evitar las peleas. Sin embargo, la llama del erotismo se encenderá.

- Escorpio: puede que el ambiente de trabajo se sienta extraño, pero pueden evitar la tensión laboral siendo efectivos en sus labores. Pueden hacer yoga, meditar, comer de manera balanceada y compartir con sus mascotas para sentirse mejor.

(También: Horóscopo: cómo leer y comprender su carta astral).

- Sagitario: el eclipse será en la casa 5, lo que se sentirá como “una espina en el centro del corazón”, que puede significar amor o desamor, romance o discusiones de pareja. Les aconsejan no estar con quien no quieren ni obligarse a hacer cosas con las que no se sienten cómodos.

- Capricornio: puede alterar un poco el hogar, aunque no serán dificultades demasiado grandes. Explican que el eclipse será en la casa 4, por lo que pude que se presenten situaciones pasajeras que no deben magnificar.

- Acuario: será en la casa 3, lo que puede afectar la comunicación. Les aconsejan tener tacto a la hora de tratar con familiares, vecinos o amigos cercanos.

- Piscis: en el caso de este signo, el eclipse será en la casa 2, relacionada con el dinero, la maternidad y las finanzas. Les aconsejan evitar hacer grandes compras o facturar el día 20.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO