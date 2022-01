Si le han leído la carta astral, sabrá que cada ser humano tiene 12 formas de conducta según su signo zodiacal y la posición en que se encontraban los planetas al momento de su nacimiento.

Por tal razón, seguidores de la astrología han preferido llevar su vida ligada a las determinaciones del universo con el fin de poder predecir cuál será su fortuna en los diferentes aspectos de la vida, incluso en el tema sexual.



Para ello, le hemos traído las conductas más comunes que tienen los signos del zodiaco a la hora de tener relaciones sexuales, según las consideraciones que dio ‘El Niño Prodigio’, Astrólogo profesional, en la revista ‘People’.



Tome nota porque puede que le sean de ayuda los consejos de este experto.

La sexualidad en los signos

Aries



Según las consideraciones del astrólogo las personas de este signo prefieren la exploración, los juegos y los retos cuando están en la intimidad. Son pasionales por naturaleza, pero esto no quiere decir que no sean capaces de llevar una vida sexual espontánea y entusiasta.



Cuando menos convencional sea más excitante será.



Tauro



A este signo tierra le gusta que al momento de una relación íntima ambas partes sientan el deseo de ir a la cama. Saber que la otra persona está en la misma energía erótica les gusta mucho, porque para ellos la estabilidad es de suma importancia.



Se caracterizan por tener detalles sencillos y románticos. Es decir, que harán todo lo posible para hacerle sentir que es especial durante cualquier encuentro, pues ven el sexo como una demostración de devoción.



Géminis



El cerebro y el corazón van ligados en las personas con este signo. Su timidez no será un contratiempo en el aspecto sexual, pero no habrá mucha espontaneidad de su parte, aunque puede haber excepciones.



Los Géminis se entregan completamente a su pareja, lo que los puede volver muy dependientes, pero a su vez complacientes.



Cáncer



Según menciona el astrólogo, son los amantes más tranquilos del zodiaco, pues no gustan de posiciones extrañas y acrobáticas, aunque hay excepciones. Debe saber que cuando se sienten amados son capaces de dar mucho más de lo habitual, pues para ellos existen más maneras de demostrar cariño además del encuentro sexual.



Es normal que busquen a alguna pareja con quien se sientan en confianza para tener relaciones.

Las conductas sexuales, según el signo. Foto: iStock

Leo



Los Leo no suelen improvisar, cuando determinan un objetivo sexual van por él. Los encuentros previos son importantes para avivar las emociones de este signo, pues disfrutan minuto a minuto del encuentro, lo que hace que les permita entrar en territorios desconocidos disfrutando de la emoción y nuevas experiencias.



Virgo



Según las consideraciones de ‘El Niño Prodigio’ son excelentes amantes porque son comprometidos con sus parejas. En el ámbito sexual ponen por encima el placer de su cónyuge antes que el propio.



“Para llevarte al clímax, los detalles cuentan mucho, por eso son tan románticos. Requieren de un inicio lento y los juegos preliminares son esenciales. Esta será la llave que abrirá su fuego interior”, mencionó el astrólogo a la revista ‘People’.



Libra



La conversación es su punto de quiebre, no les gustan los encuentros directos, por lo que una buena charla es pertinente para subir sus ánimos. Este signo necesita sentirse deseable, así que es importante que su pareja le manifieste el deseo de estar en la intimidad.



Escorpión



Según referencia el Astrólogo, este es el signo más sexual del zodíaco. Esto hace que sean personas extremas y que les gusta experimentar mucho, sobre todo en lugares impensados.



No pueden concebir una relación sin complicidad, por lo que el amor tiene que fluir de manera espontánea al momento de las relaciones.

Piscis debe estar en la intimidad en un ambiente romántico. Foto: Istock

Sagitario



“Con Sagitario el sexo pasa por el ingenio, la libertad y la independencia por encima de todo. A un amante sagitario hay que dejarle mucho espacio”, menciona el ‘Niño Prodigio’ al medio citado.



Son propensos a probar cosas nuevas , por lo que no se le haga raro si su pareja Sagitario le propone experimentar.



Capricornio



Sobre el sexo y las relaciones amorosa hay que ser muy claros con los Capricornio, pues no suelen confiar con facilidad en los demás. Mientras su pareja sea más propensa al diálogo, este signo será más abierto en todos los aspectos, incluso en la cama.



Prefieren las cosas más lentas, pues mientras crece el deseo puede que saquen su lado más ardiente.



Acuario



“Su estrategia es el coqueteo descarado, pero elegante. A la hora del sexo son realmente relajados. Sus sensaciones son muy importantes, por lo que se dejan llevar y cierran los ojos para abrirlos en el momento del éxtasis total”, mencionó el astrólogo en la revista ‘People’.



Así mismo, les gusta llevar una intimidad en pareja, pero ojo porque prefieren que les den un poco de espacio para que el desea se despierte.



Piscis



Para los piscis el sexo es mejor en un ambiente de amor, comodidad e intimidad, por lo que es común que busquen una relación estable para satisfacer sus desesos sexuales.

“Los nacidos bajo este signo son escurridizos y contradictorios. Su carácter, a veces tierno y a veces apasionado, los convierte en una gran pareja sexual”, dijo el astrólogo.

